Notizie Infortunio Fiorentina

Prof. Castellacci: "Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza"
09 febbraio 2026 17:32
Report medico Fiorentina Gudmundsson: “Escluse lesioni acute alla caviglia sinistra.”
09 febbraio 2026 14:20
Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"
26 novembre 2025 21:24
Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero
11 ottobre 2025 23:26
Lamptey operato a Villa Stuart dal Professor Mariani: rientro previsto tra 4/5 mesi
27 settembre 2025 18:11
Bologna, paura per Bernardeschi: infortunio al ginocchio in amichevole, si teme lungo stop
01 agosto 2025 23:37
Ranieri, esordio in Nazionale da protagonista, poi l'infortunio nel finale e la paura
09 giugno 2025 22:50
Nessun report della Fiorentina sull'infortunio di Gudmundsson in serata. Farà gli esami mercoledì
21 ottobre 2024 19:42
Saponara sostituito al 64' per infortunio. Problema all'adduttore ma non dovrebbe essere grave
21 maggio 2023 17:34
Possibile tegola Bonaventura, il report medico: "Fastidio all'adduttore destro. Da valutare"
20 aprile 2023 21:45
Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"
14 novembre 2022 15:10
Buone notizie per Biraghi. La Fiorentina comunica: "Trauma contusivo. Escluse problematiche significative"
09 giugno 2022 19:28
Castrovilli scrive: "Grazie di cuore per l'affetto, non vedo l'ora di tornare a danzare sul prato verde"
18 aprile 2022 18:18
Frattura alla mano per Saponara? Arriva alla visita medica guidando la macchina, buona notizia
23 dicembre 2021 13:29
Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan
11 novembre 2021 21:37
Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia
05 ottobre 2021 18:17
Italiano sorride, Lorenzo Venuti torna a lavorare in gruppo dopo l'infortunio
29 settembre 2021 11:37
Gaetano Castrovilli è in ospedale per accertamenti a seguito dell'infortunio rimediato in gara
18 settembre 2021 18:25
Zaniolo decide di non operarsi subito, no a Villa Stuart, andrà in Austria. I motivi
09 settembre 2020 12:18
Zaniolo ancora ko, rottura del crociato del ginocchio sinistro. Domani verrà operato, altro lungo stop
08 settembre 2020 10:20
Zaniolo si fa ancora male, infortunio serio al ginocchio operato. Le ultime
07 settembre 2020 22:55
Ranieri: "Operazione riuscita! Da domani si ricomincia a lavorare per tornare più forte"
07 febbraio 2020 19:44
Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo
03 dicembre 2019 23:45
Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita
22 aprile 2019 11:54
Tuttosport, Paulo Dybala sarà out nella gara di campionato di sabato sera Juventus-Fiorentina
17 aprile 2019 15:20
Cengiz Under: torna dopo due mesi di stop, sarà presente contro i viola
23 marzo 2019 22:46
Florenzi, lesione muscolare al polpaccio sinistro: salterà la Fiorentina
23 marzo 2019 21:21
Sky Sport, Federico Chiesa ha avuto un problema al retto dell'addome…
10 marzo 2019 22:40
Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."
30 novembre 2017 11:02
Corriere della Sera, Nani si fa male contro il Vitesse e salta la Fiorentina, portoghese out per due settimane
24 novembre 2017 11:37
Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...
16 ottobre 2017 13:23
Guagni: ''Il mio infortunio? Non si molla niente. Dedico il passaggio del turno ai miei...''
12 ottobre 2017 11:43
Bologna, Krejci dà forfait contro la Fiorentina. Frattura del seno mascellare per il nazionale ceco
15 settembre 2017 19:03
Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina...
11 settembre 2017 18:54
Saponara torna ad allenarsi in gruppo, c'è ottimismo in ottica Hellas. Eysseric invece...
02 settembre 2017 14:37
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