Labaro Viola

Notizie Infortunio Fiorentina

Prof. Castellacci: "Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza"

09 febbraio 2026 17:32

Report medico Fiorentina Gudmundsson: “Escluse lesioni acute alla caviglia sinistra.”

09 febbraio 2026 14:20

Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"

26 novembre 2025 21:24

Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero

11 ottobre 2025 23:26

Lamptey operato a Villa Stuart dal Professor Mariani: rientro previsto tra 4/5 mesi

27 settembre 2025 18:11

Bologna, paura per Bernardeschi: infortunio al ginocchio in amichevole, si teme lungo stop

01 agosto 2025 23:37

Ranieri, esordio in Nazionale da protagonista, poi l'infortunio nel finale e la paura

09 giugno 2025 22:50

Nessun report della Fiorentina sull'infortunio di Gudmundsson in serata. Farà gli esami mercoledì

21 ottobre 2024 19:42

Saponara sostituito al 64' per infortunio. Problema all'adduttore ma non dovrebbe essere grave

21 maggio 2023 17:34

Possibile tegola Bonaventura, il report medico: "Fastidio all'adduttore destro. Da valutare"

20 aprile 2023 21:45

Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"

14 novembre 2022 15:10

Buone notizie per Biraghi. La Fiorentina comunica: "Trauma contusivo. Escluse problematiche significative"

09 giugno 2022 19:28

Castrovilli scrive: "Grazie di cuore per l'affetto, non vedo l'ora di tornare a danzare sul prato verde"

18 aprile 2022 18:18

Frattura alla mano per Saponara? Arriva alla visita medica guidando la macchina, buona notizia

23 dicembre 2021 13:29

Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan

11 novembre 2021 21:37

Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia

05 ottobre 2021 18:17

Italiano sorride, Lorenzo Venuti torna a lavorare in gruppo dopo l'infortunio

29 settembre 2021 11:37

Gaetano Castrovilli è in ospedale per accertamenti a seguito dell'infortunio rimediato in gara

18 settembre 2021 18:25

Zaniolo decide di non operarsi subito, no a Villa Stuart, andrà in Austria. I motivi

09 settembre 2020 12:18

Zaniolo ancora ko, rottura del crociato del ginocchio sinistro. Domani verrà operato, altro lungo stop

08 settembre 2020 10:20

Zaniolo si fa ancora male, infortunio serio al ginocchio operato. Le ultime

07 settembre 2020 22:55

Ranieri: "Operazione riuscita! Da domani si ricomincia a lavorare per tornare più forte"

07 febbraio 2020 19:44

Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo

03 dicembre 2019 23:45

Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita

22 aprile 2019 11:54

Tuttosport, Paulo Dybala sarà out nella gara di campionato di sabato sera Juventus-Fiorentina

17 aprile 2019 15:20

Cengiz Under: torna dopo due mesi di stop, sarà presente contro i viola

23 marzo 2019 22:46

Florenzi, lesione muscolare al polpaccio sinistro: salterà la Fiorentina

23 marzo 2019 21:21

Sky Sport, Federico Chiesa ha avuto un problema al retto dell'addome…

10 marzo 2019 22:40

Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."

30 novembre 2017 11:02

Corriere della Sera, Nani si fa male contro il Vitesse e salta la Fiorentina, portoghese out per due settimane

24 novembre 2017 11:37

Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...

16 ottobre 2017 13:23

Guagni: ''Il mio infortunio? Non si molla niente. Dedico il passaggio del turno ai miei...''

12 ottobre 2017 11:43

Bologna, Krejci dà forfait contro la Fiorentina. Frattura del seno mascellare per il nazionale ceco

15 settembre 2017 19:03

Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina...

11 settembre 2017 18:54

Saponara torna ad allenarsi in gruppo, c'è ottimismo in ottica Hellas. Eysseric invece...

02 settembre 2017 14:37

Si ferma Dragowski: problemi al ginocchio per il polacco, ha lasciato in anticipo l'allenamento...

16 luglio 2017 18:42

Archivio

Esplora l'archivio di Infortunio

Sett. 7
Sett. 48 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 31 Sett. 24
Sett. 43
Sett. 20 Sett. 16
Sett. 46 Sett. 23 Sett. 16
Sett. 51 Sett. 45 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37
Sett. 37 Sett. 6
Sett. 49 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 10
Sett. 48 Sett. 47 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 28