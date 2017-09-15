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Bologna, Krejci dà forfait contro la Fiorentina. Frattura del seno mascellare per il nazionale ceco

In seguito a una contusione al viso riportata questa mattina nel corso della rifinitura, Ladislav Krejci è stato sottoposto ad accertamenti nel pomeriggio di oggi. Gli esami hanno evidenziato la fratt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 19:03
Bologna, Krejci dà forfait contro la Fiorentina. Frattura del seno mascellare per il nazionale ceco - BOLOGNA, ITALY - AUGUST 12: Ladislav Krejci of Bologna looks over during the Tim Cup match between Bologna FC andTrapani Calcio at Stadio Renato Dall'Ara on August 12, 2016 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)
BOLOGNA, ITALY - AUGUST 12: Ladislav Krejci of Bologna looks over during the Tim Cup match between Bologna FC andTrapani Calcio at Stadio Renato Dall'Ara on August 12, 2016 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)
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In seguito a una contusione al viso riportata questa mattina nel corso della rifinitura, Ladislav Krejci è stato sottoposto ad accertamenti nel pomeriggio di oggi. Gli esami hanno evidenziato la frattura del seno mascellare sinistro. Una valutazione più approfondita sarà effettuata nei prossimi giorni dopo una visita specialistica. Il giocatore, inizialmente convocato per la trasferta di Firenze, non partirà con la squadra.

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