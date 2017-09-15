Bologna, Krejci dà forfait contro la Fiorentina. Frattura del seno mascellare per il nazionale ceco

In seguito a una contusione al viso riportata questa mattina nel corso della rifinitura, Ladislav Krejci è stato sottoposto ad accertamenti nel pomeriggio di oggi. Gli esami hanno evidenziato la fratt...

In seguito a una contusione al viso riportata questa mattina nel corso della rifinitura, Ladislav Krejci è stato sottoposto ad accertamenti nel pomeriggio di oggi. Gli esami hanno evidenziato la frattura del seno mascellare sinistro. Una valutazione più approfondita sarà effettuata nei prossimi giorni dopo una visita specialistica. Il giocatore, inizialmente convocato per la trasferta di Firenze, non partirà con la squadra.