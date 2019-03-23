Cengiz Under: torna dopo due mesi di stop, sarà presente contro i viola

Secondo l'Ansa, dopo due mesi di stop Cengiz Under tornerà in campo presto. L'esterno offensivo dei giallorossi, che il 19 gennaio si era fermato nei primi minuti della partita contro Torino per una l...

Secondo l'Ansa, dopo due mesi di stop Cengiz Under tornerà in campo presto. L'esterno offensivo dei giallorossi, che il 19 gennaio si era fermato nei primi minuti della partita contro Torino per una lesione al retto femorale sinistro, nei giorni scorsi si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha dato esito negativo. Il giocatore quindi è clinicamente guarito, la lesione è scomparsa, e già a metà della prossima settimana si allenerà col resto della squadra agli ordini di Ranieri. L'obiettivo di Under ovviamente è quello di provare a subito a recuperare e essere tra i convocati per la sfida di domenica prossima all'Olimpico col Napoli.