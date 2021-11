Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan

Vincenzo Italiano rischia di dover fare a meno anche di Matija Nastasic nel match contro il Milan in programma il 20 novembre. Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, il difensore serbo ha accusato un problema al polpaccio nel corso dell’allenamento con la nazionale. Emergenza in difesa dunque per la Fiorentina, che dopo le squalifiche di Milenkovic e Martinez Quarta, potrebbe perdere anche Nastasic. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, ma le sensazioni in vista della ripresa del campionato non sono affatto positive.

