Gonzalez: “Ancora positivo, incredibile. Alvarez? Ne ho parlato con Burdisso e Quarta”

Il calciatore Viola, Nico Gonzalez, ha rilasciato un’intervista via Skype a ESPN per commentare il momento difficile che sta attraversando a causa della positività al Covid-19. Ecco le sue parole:

“È incredibile, nemmeno io riesco a darmi una spiegazione. Sono diciotto giorni che sono chiuso in casa, positivo. Pensavo che sarebbero stati al massimo dieci giorni, come accade a molti, sono vaccinato invece niente. Vedremo quando potrò recuperare e tornare in campo. Gli specialisti stanno aspettando che mi negativizzi, poi andrò a Roma dove verrò sottoposto a dei controlli per certificare che tutto sia normale. Sono triste, perché devo rinunciare all’Argentina che è quello per cui lavoro, ma può capitare a chiunque”.