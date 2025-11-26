26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: “Il profumo più buono”

Redazione

26 Novembre · 21:24

Aggiornamento: 26 Novembre 2025 · 21:31

Gosens infortunio

Si avvicina il ritorno in campo di Robin Gosens che a breve tornerà a lavorare in gruppo e intanto rassicura i tifosi sulle sue condizioni

Si avvicina il ritorno in campo di Robin Gosens.
L’esterno tedesco è uno dei leader della Fiorentina e a breve dovrebbe rientrare in gruppo, saltando sicuramente l’impegno di Conference che vede i viola ospitare i greci dell’Aek Atene.
Proprio nella serata di oggi, Robin ha voluto lanciare un altro messaggio distensivo ai propri tifosi, postando su Instagram un’immagine che lo ritrae al lavoro con il pallone al Viola Park.
Segno che il ritorno in campo dell’ex esterno di Inter e Atalanta è sempre più vicino.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Robin Gosens (@robingosens)

