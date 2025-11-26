Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: “Il profumo più buono”

Si avvicina il ritorno in campo di Robin Gosens.

L’esterno tedesco è uno dei leader della Fiorentina e a breve dovrebbe rientrare in gruppo, saltando sicuramente l’impegno di Conference che vede i viola ospitare i greci dell’Aek Atene.

Proprio nella serata di oggi, Robin ha voluto lanciare un altro messaggio distensivo ai propri tifosi, postando su Instagram un’immagine che lo ritrae al lavoro con il pallone al Viola Park.

Segno che il ritorno in campo dell’ex esterno di Inter e Atalanta è sempre più vicino.

