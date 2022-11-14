Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"

Le immagini avevano fatto temere il peggio per Dragowski, portiere dello Spezia ed ex Fiorentina, dopo l'infortunio capitato in Verona-Spezia

Dopo l’infortunio rimediato ieri durante la partita contro il Verona che obbliga Dragowski a saltare il Mondiale con la sua Polonia sono stati eseguiti gli esami del caso. Dopo i controlli eseguiti in giornata ecco il comunicato ufficiale dello Spezia:

“Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Bartłomiej Drągowski, infortunatosi in occasione della sfida contro il Verona, hanno escluso fratture ossee e hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra per la quale è stato necessario intervenire con una prima immobilizzazione dell’arto. Il calciatore è stato sottoposto questa mattina a valutazione ortopedica, ma esami più approfonditi potranno essere eseguito solo in seguito alla stabilizzazione del quadro della caviglia infortunata”.

LA MOVIOLA DI MILAN-FIORENTINA

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