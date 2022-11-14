Corriere dello Sport racconta verità e sbugiarda Sozza: "C'è il rigore su Ikonè. Da annullare gol Milan"

Una direzione arbitrale a dir poco vergognosa quella andata in scena a San Siro, ecco il commento del Corriere dello Sport su Sozza in Milan-Fiorentina

Questa la moviola del Corriere dello Sport sulla partita tra Milan e Fiorentina, il quotidiano dà 4 in pagella all'arbitro Sozza, questo il commento:

Pesantemente insuffi­ciente l’ultima di Sozza in A prima di diventare internazionale (gennaio 2023): manca un rigore alla Viola, la rete del 2-1 viziata da un fallo chiaro su Terracciano (braccio sinistro di Rebic sulle braccia del portiere). Male anche il VAR. Bravo, va riconosciuto, Sozza sul contatto Kalulu-Biraghi: prima il pallone. Da rigore la scivolata, di Tomori su Ikoné: c’è un contatto evidente fra la gamba destra del rossonero e la coscia sinistra del viola, basterebbe quello, in più entrambi vanno sul pallone, l’ultimo tocco è di Ikoné col pallone che resta nella disponibilità. Era OFR e rigore. Fallo netto per braccio sinistro di Rebic che ostacola le braccia di Terracciano protese in uscita (sarebbe arrivato sul pallone), poi lo travolge: fallo netto, anche qui incredibile, mancato intervento del VAR.

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/italiano-arrabbiato-meglio-che-non-parlo-dellarbitro-se-no-macchio-prestazione-straordinaria/192373/