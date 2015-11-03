Labaro Viola

Notizie Sozza Fiorentina

Gazzetta: “Stop per gli arbitri di Lazio-Fiorentina, decisivo il rigore non dato su Gila”

08 gennaio 2026 17:49

Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”

08 gennaio 2026 16:55

Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"

08 gennaio 2026 13:26

Scontro Pellegrini-Sozza nel tunnel: "Fermatevi, è imbarazzante." L'arbitro replica: "Fermatevi voi"

08 gennaio 2026 12:43

Corriere dello Sport duro: "Sozza-Pezzuto da fermare. Delirio sui rigori. Ne manca uno alla Lazio"

08 gennaio 2026 10:09

Sozza arbitrerà Lazio-Fiorentina: con lui 1 vittoria in 7 partite per i viola. Al Var Pezzuto

05 gennaio 2026 12:35

Sentite Sozza: "Mi ferisce quando non si crede nella buonafede di un arbitro. C'è rammarico”

19 marzo 2025 09:45

Corriere dello Sport duro: “Sozza pessimo ma la prestazione della Roma è stata peggiore” 

28 ottobre 2024 08:50

Sozza arbitrerà Fiorentina-Roma: i viola non hanno mai conquistato una vittoria sotto la sua direzione

23 ottobre 2024 13:35

Sarà l'arbitro Sozza a dirigere Fiorentina-Venezia. Tre i precedenti: i viola non hanno mai vinto

21 agosto 2024 14:00

Il video che inguaia Handanovic, parole a Sozza prima di Inter-Napoli: "Mi raccomando fischia poco"

06 gennaio 2023 13:08

L’AIA assolve Sozza, Fiorentina poco simpatica al Palazzo. Barone-Gravina confronto disteso per avere chiarificazioni

16 novembre 2022 09:08

Bucchioni: "Con una squadra importante al posto della Fiorentina Sozza sarebbe andato al Var"

15 novembre 2022 13:41

Niente stop per Sozza: per l’AIA unico errore in Milan-Fiorentina è il fallo Rebic-Duncan. Gol Milan da annullare

15 novembre 2022 09:01

Cassano: "C'è malafede negli errori contro la Fiorentina. Rigore su Ikonè è netto, su Duncan è fallo"

14 novembre 2022 23:05

Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan"

14 novembre 2022 20:51

Bocci: "Decisioni di Sozza tutte in una sola direzione. Prima i torti contro l'Inter, adesso contro il Milan"

14 novembre 2022 16:01

Cassano: "Grande Fiorentina a San Siro, meritava di vincere. Milan vince grazie a episodi dubbi"

14 novembre 2022 15:35

Calvarese racconta la favola: "Tifosi della Fiorentina tranquilli, alla fine gli errori si compenseranno"

14 novembre 2022 14:41

Corriere dello Sport racconta verità e sbugiarda Sozza: "C'è il rigore su Ikonè. Da annullare gol Milan"

14 novembre 2022 14:01

Nazione: “I torti arbitrali subiti dalla Fiorentina sono troppi: ora il club si farà sentire, c’è da alzare la voce”

14 novembre 2022 09:09

L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più

13 novembre 2022 22:06

Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"

13 novembre 2022 21:05

Fiorentina derubata dal Milan a San Siro. Gol vittoria irregolare e rigore netto non assegnato a Ikonè

13 novembre 2022 20:33

Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza

07 novembre 2021 17:40

I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto

06 novembre 2021 23:07

Labaro Moviola: il pareggio del Napoli è irregolare, Lozano è già in area. Non c’è rosso a Quarta

03 ottobre 2021 20:15

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