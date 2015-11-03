Notizie Sozza Fiorentina

Gazzetta: “Stop per gli arbitri di Lazio-Fiorentina, decisivo il rigore non dato su Gila”
08 gennaio 2026 17:49
Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”
08 gennaio 2026 16:55
Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"
08 gennaio 2026 13:26
Scontro Pellegrini-Sozza nel tunnel: "Fermatevi, è imbarazzante." L'arbitro replica: "Fermatevi voi"
08 gennaio 2026 12:43
Corriere dello Sport duro: "Sozza-Pezzuto da fermare. Delirio sui rigori. Ne manca uno alla Lazio"
08 gennaio 2026 10:09
Sozza arbitrerà Lazio-Fiorentina: con lui 1 vittoria in 7 partite per i viola. Al Var Pezzuto
05 gennaio 2026 12:35
Sentite Sozza: "Mi ferisce quando non si crede nella buonafede di un arbitro. C'è rammarico”
19 marzo 2025 09:45
Corriere dello Sport duro: “Sozza pessimo ma la prestazione della Roma è stata peggiore”
28 ottobre 2024 08:50
Sozza arbitrerà Fiorentina-Roma: i viola non hanno mai conquistato una vittoria sotto la sua direzione
23 ottobre 2024 13:35
Sarà l'arbitro Sozza a dirigere Fiorentina-Venezia. Tre i precedenti: i viola non hanno mai vinto
21 agosto 2024 14:00
Il video che inguaia Handanovic, parole a Sozza prima di Inter-Napoli: "Mi raccomando fischia poco"
06 gennaio 2023 13:08
L’AIA assolve Sozza, Fiorentina poco simpatica al Palazzo. Barone-Gravina confronto disteso per avere chiarificazioni
16 novembre 2022 09:08
Bucchioni: "Con una squadra importante al posto della Fiorentina Sozza sarebbe andato al Var"
15 novembre 2022 13:41
Niente stop per Sozza: per l’AIA unico errore in Milan-Fiorentina è il fallo Rebic-Duncan. Gol Milan da annullare
15 novembre 2022 09:01
Cassano: "C'è malafede negli errori contro la Fiorentina. Rigore su Ikonè è netto, su Duncan è fallo"
14 novembre 2022 23:05
Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan"
14 novembre 2022 20:51
Bocci: "Decisioni di Sozza tutte in una sola direzione. Prima i torti contro l'Inter, adesso contro il Milan"
14 novembre 2022 16:01
Cassano: "Grande Fiorentina a San Siro, meritava di vincere. Milan vince grazie a episodi dubbi"
14 novembre 2022 15:35
Calvarese racconta la favola: "Tifosi della Fiorentina tranquilli, alla fine gli errori si compenseranno"
14 novembre 2022 14:41
Corriere dello Sport racconta verità e sbugiarda Sozza: "C'è il rigore su Ikonè. Da annullare gol Milan"
14 novembre 2022 14:01
Nazione: “I torti arbitrali subiti dalla Fiorentina sono troppi: ora il club si farà sentire, c’è da alzare la voce”
14 novembre 2022 09:09
L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più
13 novembre 2022 22:06
Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"
13 novembre 2022 21:05
Fiorentina derubata dal Milan a San Siro. Gol vittoria irregolare e rigore netto non assegnato a Ikonè
13 novembre 2022 20:33
Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza
07 novembre 2021 17:40
I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto
06 novembre 2021 23:07
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