Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”

L’ex arbitro Calvarese ha analizzato sul proprio canale YouTube le decisioni dell’arbitro Sozza in Lazio-Fiorentina di ieri sera: “Su un cross dalla sinistra contatto tra Pongracic e Gila, normale corpo a corpo, ma poco dopo l’azione cambia completamente: Gila è più lesto e si mette davanti. La trattenuta è evidente e funzionale, quindi per me è calcio di rigore.

Su Gudmundsson Gila è in ritardo, è vero che c’è un contatto con il piede di richiamo ma è davvero lieve, e si ha la sensazione che Gudmundsson cerchi il contatto. Giusto, invece, il rigore su Zaccagni, perché Comuzzo lo strattona in modo reiterato”.