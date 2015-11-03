Notizie Calvarese Fiorentina

Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”
23 marzo 2026 12:03
Calvarese ricorda Commisso: "Un presidente vulcanico ma sempre corretto con noi arbitri"
17 gennaio 2026 12:07
Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”
08 gennaio 2026 16:55
Calvarese spiega: "Non c'è rigore su Bernardeschi, non è fallo. Sozza è perfetto per Inter-Fiorentina"
27 ottobre 2025 21:51
Calvarese: "Folorunsho-Fornals? Non è rigore. Il centrocampista della Fiorentina arpiona il pallone"
03 maggio 2025 10:45
Calvarese sicuro: "Beltran doveva essere espulso per il fallo col piede a martello su Pierret"
01 marzo 2025 14:15
Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"
27 gennaio 2025 16:35
Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"
20 gennaio 2025 17:58
Calvarese: "Rigore su Gudmundsson? Fischiati contatti simili. Pradè lo ha sottolineato, è molto attento"
16 dicembre 2024 20:26
Calvarese: "Se tifosi della Fiorentina fischiano, qualcosa l'arbitro sta sbagliando. Mazzoleni esperto al Var"
30 novembre 2024 18:55
Calvarese dà ragione a Conte: "Soglia del fallo troppo bassa, non c'è una linea comune tra gli arbitri"
12 novembre 2024 13:31
Sentite Calvarese: "Manca un rigore al Torino per fallo di Bove su finale, Bove ha rischiato il 2° giallo"
04 novembre 2024 12:11
Calvarese: "Milenkovic cade perché subisce fallo. Il fallo di mano di Quarta non è rigore"
31 maggio 2024 22:05
Calvarese: "Artur Soares Dias è un arbitro molto esperto, è l'uomo giusto per la finale di Conference"
28 maggio 2024 15:20
Calvarese analizza il rigore concesso al Club Brugge: "Braccio di Biraghi troppo largo. Rigore netto"
03 maggio 2024 19:09
Calvarese: "Il pubblico del Franchi sempre molto caldo, non lo soffre solo Gasperini"
02 aprile 2024 22:36
Calvarese: "Barone non faceva polemiche con gli arbitri, si sapeva comportare, era davvero un signore"
25 marzo 2024 21:05
Calvarese: "Rigore su Nico? Se Chiffi fischia la trattenuta di Belotti, è troppo lieve per essere fallo"
15 febbraio 2024 00:15
Fiorentina-Inter, Calvarese sentenzia: "Contatto Bastoni-Ranieri da rigore. Regolare il gol di Lautaro"
29 gennaio 2024 13:02
Calvarese: "Avrei fischiato in diretta il rigore su Ikonè per la Fiorentina. Il Var non lo avrebbe tolto"
02 novembre 2023 12:45
Calvarese: "Pairetto ha fischiato 50 rigori su 100 partite arbitrate. Deve ancora fare il salto di qualità"
16 settembre 2023 13:23
Calvarese ammette: "Era rigore su Cuadrado, non simulazione. L'errore mi costò la carriera internazionale"
24 giugno 2023 17:20
Calvarese avvisa la Fiorentina: "Arbitro Peljto pignolo. Mi aspettavo designazione più importante"
13 aprile 2023 11:44
Calvarese sull'arbitro di questa sera: "Scrupoloso e distaccato, molto rigido a livello disciplinare"
16 marzo 2023 12:55
Calvarese: "Pazzesco quello che è successo contro il Braga. Arbitro di domani? Molto fiscale e non avaro di cartellini"
08 marzo 2023 23:57
Calvarese racconta la favola: "Tifosi della Fiorentina tranquilli, alla fine gli errori si compenseranno"
14 novembre 2022 14:41
Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio
16 febbraio 2022 18:19
Calvarese: "Cuadrado difficile da arbitrare perchè troppo veloce. Vlahovic va tutelato dai falli duri"
30 dicembre 2021 13:30
Moviola Corriere dello Sport, Mancini poteva essere espulso per la gomitata a Ribery, il Var decide di non intervenire
04 marzo 2021 12:22
Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso
03 marzo 2021 21:41
Sarà Calvarese a dirigere la gara contro la Roma. Aureliano e Tolfo al VAR. I precedenti
01 marzo 2021 15:14
Sarà Calvarese a dirigere la gara contro lo Spezia. Giacomelli e Liberti al Var. I precedenti
18 febbraio 2021 13:15
Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto
27 settembre 2020 10:08
Sarà Gianpaolo Calvarese l'arbitro di Inter - Fiorentina sabato alle 20,45. Al Var Giacomelli
24 settembre 2020 13:42
Fiorentina-Bologna domani alle 21:45 sarà diretta da Di Bello. Al Var ci sarà Calvarese
28 luglio 2020 12:05
Per l'Aia giusta la decisione di Calvarese, l'intervento di Romagnoli su Cutrone è da rigore. Ecco il motivo
24 febbraio 2020 13:03
Moviola Gazzetta, giusto annullare gol a Ibra, andava annullato gol di Rebic, da rosso Theo Hernandez
23 febbraio 2020 10:42
Moviola CorSport, dubbi sul rigore concesso ai viola, giusto annullare il gol di Ibra
23 febbraio 2020 10:39
Braccio attaccato al corpo e gol annullato? Lo dice il regolamento, in fase offensiva è sempre fallo
22 febbraio 2020 22:23
Fiorentina-Milan, gli ultimi cinque precedenti tra i due club in Serie A. Due le vittorie dei viola
21 febbraio 2020 11:23
Domenica alle 12.30 Juventus-Fiorentina sarà diretta da Pasqua. Al Var ci sarà Calvarese
30 gennaio 2020 12:14
Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese
28 novembre 2019 12:44
Brescia-Fiorentina, la moviola di Corriere dello Sport e Gazzetta: Calvarese positivo nel complesso
22 ottobre 2019 10:30
Calvarese dirigerà Brescia-Fiorentina lunedì 21 ottobre. Al Var c'è Mazzoleni
17 ottobre 2019 11:14
Fiorentina-Udinese sarà arbitrata dall'esordiente Prontera. Al Var c'è Calvarese
03 ottobre 2019 12:14
L'arbitro regala un rigore alla Juventus. Poi il labiale di Rugani fa discutere (VIDEO)
28 ottobre 2018 12:33
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