Notizie Calvarese Fiorentina

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Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”

23 marzo 2026 12:03

Calvarese ricorda Commisso: "Un presidente vulcanico ma sempre corretto con noi arbitri"

17 gennaio 2026 12:07

Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”

08 gennaio 2026 16:55

Calvarese spiega: "Non c'è rigore su Bernardeschi, non è fallo. Sozza è perfetto per Inter-Fiorentina"

27 ottobre 2025 21:51

Calvarese: "Folorunsho-Fornals? Non è rigore. Il centrocampista della Fiorentina arpiona il pallone"

03 maggio 2025 10:45

Calvarese sicuro: "Beltran doveva essere espulso per il fallo col piede a martello su Pierret"

01 marzo 2025 14:15

Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"

27 gennaio 2025 16:35

Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"

20 gennaio 2025 17:58

Calvarese: "Rigore su Gudmundsson? Fischiati contatti simili. Pradè lo ha sottolineato, è molto attento"

16 dicembre 2024 20:26

Calvarese: "Se tifosi della Fiorentina fischiano, qualcosa l'arbitro sta sbagliando. Mazzoleni esperto al Var"

30 novembre 2024 18:55

Calvarese dà ragione a Conte: "Soglia del fallo troppo bassa, non c'è una linea comune tra gli arbitri"

12 novembre 2024 13:31

Sentite Calvarese: "Manca un rigore al Torino per fallo di Bove su finale, Bove ha rischiato il 2° giallo"

04 novembre 2024 12:11

Calvarese: "Milenkovic cade perché subisce fallo. Il fallo di mano di Quarta non è rigore"

31 maggio 2024 22:05

Calvarese: "Artur Soares Dias è un arbitro molto esperto, è l'uomo giusto per la finale di Conference"

28 maggio 2024 15:20

Calvarese analizza il rigore concesso al Club Brugge: "Braccio di Biraghi troppo largo. Rigore netto"

03 maggio 2024 19:09

Calvarese: "Il pubblico del Franchi sempre molto caldo, non lo soffre solo Gasperini"

02 aprile 2024 22:36

Calvarese: "Barone non faceva polemiche con gli arbitri, si sapeva comportare, era davvero un signore"

25 marzo 2024 21:05

Calvarese: "Rigore su Nico? Se Chiffi fischia la trattenuta di Belotti, è troppo lieve per essere fallo"

15 febbraio 2024 00:15

Fiorentina-Inter, Calvarese sentenzia: "Contatto Bastoni-Ranieri da rigore. Regolare il gol di Lautaro"

29 gennaio 2024 13:02

Calvarese: "Avrei fischiato in diretta il rigore su Ikonè per la Fiorentina. Il Var non lo avrebbe tolto"

02 novembre 2023 12:45

Calvarese: "Pairetto ha fischiato 50 rigori su 100 partite arbitrate. Deve ancora fare il salto di qualità"

16 settembre 2023 13:23

Calvarese ammette: "Era rigore su Cuadrado, non simulazione. L'errore mi costò la carriera internazionale"

24 giugno 2023 17:20

Calvarese avvisa la Fiorentina: "Arbitro Peljto pignolo. Mi aspettavo designazione più importante"

13 aprile 2023 11:44

Calvarese sull'arbitro di questa sera: "Scrupoloso e distaccato, molto rigido a livello disciplinare"

16 marzo 2023 12:55

Calvarese: "Pazzesco quello che è successo contro il Braga. Arbitro di domani? Molto fiscale e non avaro di cartellini"

08 marzo 2023 23:57

Calvarese racconta la favola: "Tifosi della Fiorentina tranquilli, alla fine gli errori si compenseranno"

14 novembre 2022 14:41

Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio

16 febbraio 2022 18:19

Calvarese: "Cuadrado difficile da arbitrare perchè troppo veloce. Vlahovic va tutelato dai falli duri"

30 dicembre 2021 13:30

Moviola Corriere dello Sport, Mancini poteva essere espulso per la gomitata a Ribery, il Var decide di non intervenire

04 marzo 2021 12:22

Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso

03 marzo 2021 21:41

Sarà Calvarese a dirigere la gara contro la Roma. Aureliano e Tolfo al VAR. I precedenti

01 marzo 2021 15:14

Sarà Calvarese a dirigere la gara contro lo Spezia. Giacomelli e Liberti al Var. I precedenti

18 febbraio 2021 13:15

Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto

27 settembre 2020 10:08

Sarà Gianpaolo Calvarese l'arbitro di Inter - Fiorentina sabato alle 20,45. Al Var Giacomelli

24 settembre 2020 13:42

Fiorentina-Bologna domani alle 21:45 sarà diretta da Di Bello. Al Var ci sarà Calvarese

28 luglio 2020 12:05

Per l'Aia giusta la decisione di Calvarese, l'intervento di Romagnoli su Cutrone è da rigore. Ecco il motivo

24 febbraio 2020 13:03

Moviola Gazzetta, giusto annullare gol a Ibra, andava annullato gol di Rebic, da rosso Theo Hernandez

23 febbraio 2020 10:42

Moviola CorSport, dubbi sul rigore concesso ai viola, giusto annullare il gol di Ibra

23 febbraio 2020 10:39

Braccio attaccato al corpo e gol annullato? Lo dice il regolamento, in fase offensiva è sempre fallo

22 febbraio 2020 22:23

Fiorentina-Milan, gli ultimi cinque precedenti tra i due club in Serie A. Due le vittorie dei viola

21 febbraio 2020 11:23

Domenica alle 12.30 Juventus-Fiorentina sarà diretta da Pasqua. Al Var ci sarà Calvarese

30 gennaio 2020 12:14

Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese

28 novembre 2019 12:44

Brescia-Fiorentina, la moviola di Corriere dello Sport e Gazzetta: Calvarese positivo nel complesso

22 ottobre 2019 10:30

Calvarese dirigerà Brescia-Fiorentina lunedì 21 ottobre. Al Var c'è Mazzoleni

17 ottobre 2019 11:14

Fiorentina-Udinese sarà arbitrata dall'esordiente Prontera. Al Var c'è Calvarese

03 ottobre 2019 12:14

L'arbitro regala un rigore alla Juventus. Poi il labiale di Rugani fa discutere (VIDEO)

28 ottobre 2018 12:33

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