Calvarese ricorda Commisso: "Un presidente vulcanico ma sempre corretto con noi arbitri"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha ricordato su Instagram Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte a 76 anni. Nel suo messaggio, Calvarese sottolinea l’umanità, la correttez...

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha ricordato su Instagram Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte a 76 anni. Nel suo messaggio, Calvarese sottolinea l’umanità, la correttezza e la passione di Commisso:

"Un uomo, oltre che un presidente, discreto e vulcanico ma sempre molto corretto con noi arbitri in tutte le volte che ho avuto modo di parlarci. Condoglianze alla famiglia e al club viola"