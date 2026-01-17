Calvarese ricorda Commisso: "Un presidente vulcanico ma sempre corretto con noi arbitri"
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha ricordato su Instagram Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte a 76 anni. Nel suo messaggio, Calvarese sottolinea l’umanità, la correttez...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2026 12:07
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha ricordato su Instagram Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte a 76 anni. Nel suo messaggio, Calvarese sottolinea l’umanità, la correttezza e la passione di Commisso:
"Un uomo, oltre che un presidente, discreto e vulcanico ma sempre molto corretto con noi arbitri in tutte le volte che ho avuto modo di parlarci. Condoglianze alla famiglia e al club viola"