Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"

L'analisi dell'ex arbitro di Serie A sulla direzione di Rapuano in Lazio-Fiorentina

L'ex arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese, ha analizzato la prestazione del direttore di gara Rapuano in Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole sui suoi canali social:

"Rapuano non riesce a portare bene a casa un match, per la verità difficile, troppe le imprecisioni dal punto di vista tecnico e disciplinare. Nell'ultima parte di gara perde completamente il controllo, con delle proteste incredibili in campo, e fuori ne fanno le spese i due allenatori espulsi che contestavano il suo operato.

La Lazio, oltre alla gestione, però contesta un fallo in area di Pongracic che colpisce Romagnoli con una manata in viso, però attenzione: il VAR non può intervenire perché il calcio d'angolo non era stato battuto e quindi non si possono produrre effetti tecnici. Non può intervenire neanche per una condotta violenta perché quel gesto non era comunque da cartellino rosso".

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