Bove torna in campo dopo la fine, è solo sul terreno di gioco dell'Olimpico. La scena emozionante

La nostalgia di Bove: un momento di emozione allo stadio Olimpico dopo la vittoria della Fiorentina

Dopo la vittoria della Fiorentina contro la Lazio allo stadio Olimpico, si è assistito a una scena toccante con protagonista Edoardo Bove, con immagini che palesano il lato più umano del calciatore. In uno stadio ormai deserto, il centrocampista è tornato sul campo vuoto, assaporando ogni angolo del terreno di gioco, immerso nei ricordi di quella che una volta era la sua casa, quando indossava la maglia della Roma. In silenzio e in intimità, respirava con nostalgia l’atmosfera del suo stadio, regalando immagini suggestive e al contempo autentiche.

TMW: “Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes”

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