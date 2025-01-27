TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes"

Domani sarà un giorno determinante per stabilire il futuro di Christian Kouame (27 anni). L'attaccante ivoriano, rimasto a sedere in panchina per tutto il tempo nella vittoria di ieri sera sul campo d...

Domani sarà un giorno determinante per stabilire il futuro di Christian Kouame (27 anni). L'attaccante ivoriano, rimasto a sedere in panchina per tutto il tempo nella vittoria di ieri sera sul campo della Lazio, è ormai in procinto di salutare la Fiorentina e sta per prendere una decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera, almeno fino a giugno. Su Kouame si sta muovendo con grande forza l'Empoli, che vuole provare a sbaragliare la concorrenza, forte anche di un certo gradimento già espresso da parte del giocatore per un trasferimento in prestito fino a giugno nella vicina cittadina, per trovare maggior spazio di quanto non ne abbia avuto a Firenze e provare così anche a rilanciare la propria carriera. Per quello che sarebbe un trasferimento a base prestito, di 6 mesi.

Non c'è solamente l'Empoli però pronto ad affondare il colpo su Kouame: l'attaccante della Fiorentina ha infatti in mano l'interesse caldo di altre realtà della Serie A come il Torino (con cui rimane ancora in piedi il potenziale scambio con Sanabria, anche se è una pista che si è un po' raffreddata da qualche giorno a questa parte) o il Cagliari, ma anche degli spagnoli del Leganes fuori dai confini. Ricordiamo naturalmente che però in caso la Fiorentina volesse cederlo a questi ultimi, e quindi fuori dai confini del paese, non potrebbe farlo in prestito per via del limite di 6 calciatori a titolo temporaneo all'estero già raggiunto. Il Leganes, quindi, dovrebbe fare una proposta a titolo definitivo. Lo scrive Tuttomercatoweb

FIORENTINA SU BONDO E FAGIOLI

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