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TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes"

Domani sarà un giorno determinante per stabilire il futuro di Christian Kouame (27 anni). L'attaccante ivoriano, rimasto a sedere in panchina per tutto il tempo nella vittoria di ieri sera sul campo d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 13:05
TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Domani sarà un giorno determinante per stabilire il futuro di Christian Kouame (27 anni). L'attaccante ivoriano, rimasto a sedere in panchina per tutto il tempo nella vittoria di ieri sera sul campo della Lazio, è ormai in procinto di salutare la Fiorentina e sta per prendere una decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera, almeno fino a giugno. Su Kouame si sta muovendo con grande forza l'Empoli, che vuole provare a sbaragliare la concorrenza, forte anche di un certo gradimento già espresso da parte del giocatore per un trasferimento in prestito fino a giugno nella vicina cittadina, per trovare maggior spazio di quanto non ne abbia avuto a Firenze e provare così anche a rilanciare la propria carriera. Per quello che sarebbe un trasferimento a base prestito, di 6 mesi.

Non c'è solamente l'Empoli però pronto ad affondare il colpo su Kouame: l'attaccante della Fiorentina ha infatti in mano l'interesse caldo di altre realtà della Serie A come il Torino (con cui rimane ancora in piedi il potenziale scambio con Sanabria, anche se è una pista che si è un po' raffreddata da qualche giorno a questa parte) o il Cagliari, ma anche degli spagnoli del Leganes fuori dai confini. Ricordiamo naturalmente che però in caso la Fiorentina volesse cederlo a questi ultimi, e quindi fuori dai confini del paese, non potrebbe farlo in prestito per via del limite di 6 calciatori a titolo temporaneo all'estero già raggiunto. Il Leganes, quindi, dovrebbe fare una proposta a titolo definitivo. Lo scrive Tuttomercatoweb

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