Pedullà rivela: "Alla Fiorentina piace molto Bondo del Monza, contatti anche per Fagioli della Juve"

Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Infatti secondo Pedullà al club gigliato piace mo...

Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Infatti secondo Pedullà al club gigliato piace molto il centrocampista del Monza Warren Bondo che è stato lanciato proprio da Raffaele Palladino la scorsa stagione.

I dirigenti viola sono evidentemente a caccia di altri rinforzi a centrocampo considerando che ci sono stati contatti anche per Fagioli della Juventus, su di lui però c'è anche la concorrenza del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno sviluppi per questi due calciatori.

LA FIORENTINA HA CHIUSO PER PABLO MARI

https://www.labaroviola.com/pablo-mari-arrivera-alla-fiorentina-dopo-la-lazio-nessuna-contropartita-piccolo-conguaglio-al-monza/286236/