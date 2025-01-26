Pablo Mari arriverà alla Fiorentina dopo la Lazio. Nessuna contropartita, piccolo conguaglio al Monza

La Fiorentina ha in pugno Pablo Mari del Monza, il club viola infatti ha trovato l'accordo sia con il Monza che con il calciatore che da settimane ha aperto al trasferimento. Pablo Mari dovrebbe arriv...

La Fiorentina ha in pugno Pablo Mari del Monza, il club viola infatti ha trovato l'accordo sia con il Monza che con il calciatore che da settimane ha aperto al trasferimento. Pablo Mari dovrebbe arrivare in settimana, in queste ore infatti il club viola è concentrato a preparare al meglio la sfida di stasera contro la Lazio, una volta terminato l'impegno in campionato il club viola andrà a definire gli ultimi passaggi del trasferimento compreso l'arrivo del calciatore a Firenze.

Al Monza andrà un piccolo conguaglio economico considerando che Pablo Marì ha il contratto in scadenza a Giugno e che il calciatore è desideroso di vestire la maglia della Fiorentina. Non saranno inserite contropartite tecniche in questa trattativa, anche se nelle scorse settimane si era parlato di un possibile inserimento di un prestito di Moreno o Valentini.

La Fiorentina regalerà così a Palladino un rinforzo gradito e apprezzato considerando che il difensore è stato il pilastro difensivo del suo Monza, ed andrà a completare un reparto numeroso che può consentire all'allenatore di tornare a 3 nel caso volesse.

FLOP VLAHOVIC

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