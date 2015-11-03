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Notizie Leganes Fiorentina

TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes"

27 gennaio 2025 13:05

Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas

09 luglio 2019 12:36

Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta

08 luglio 2019 18:07

Laurini, il Parma si inserisce per il francese. I viola per lui hanno già rifiutato 2 milioni

10 luglio 2018 10:33

Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione

26 giugno 2018 13:24

Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo

25 giugno 2018 18:25

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