Notizie Leganes Fiorentina

TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes"
27 gennaio 2025 13:05
Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas
09 luglio 2019 12:36
Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta
08 luglio 2019 18:07
Laurini, il Parma si inserisce per il francese. I viola per lui hanno già rifiutato 2 milioni
10 luglio 2018 10:33
Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione
26 giugno 2018 13:24
Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo
25 giugno 2018 18:25
Archivio