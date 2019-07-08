Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta
Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Leganes fa sul serio per Vitor Hugo. Il club iberico avrebbe presentato un'offerta ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo del brasilian...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 18:07
Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Leganes fa sul serio per Vitor Hugo. Il club iberico avrebbe presentato un'offerta ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo del brasiliano. Ora la Fiorentina analizzerà la proposta nei dettagli ma per i viola il difensore non è di certo nella lista degli incedibili per la prossima stagione.