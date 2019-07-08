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Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Leganes fa sul serio per Vitor Hugo. Il club iberico avrebbe presentato un'offerta ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo del brasilian...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 18:07
Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Leganes fa sul serio per Vitor Hugo. Il club iberico avrebbe presentato un'offerta ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo del brasiliano. Ora la Fiorentina analizzerà la proposta nei dettagli ma per i viola il difensore non è di certo nella lista degli incedibili per la prossima stagione.

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