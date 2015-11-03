Notizie Vitor Hugo Fiorentina

Vitor Hugo: "Forza Fiorentina! Sono sicuro che Astori giocherà con voi queste due finalissime"
23 maggio 2023 17:20
Hugo: "Davide ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai"
04 marzo 2021 21:13
Puggioni: "Nella gara con la viola c'era un clima surreale. Mi sentivo..."
19 novembre 2020 14:33
Lo stacco di Ronaldo? Vitor Hugo contro il Benevento andò più in alto, ben 270 centimetri con i 256 di CR7
19 dicembre 2019 15:22
Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo
30 luglio 2019 11:40
Vitor Hugo: "Non ho parole per ringraziare. Anche tutti voi fate parte della mia storia. Grazie mille"
29 luglio 2019 08:43
(FOTO) Unoveduesei saluta l'addio di Vitor Hugo con uno striscione al Franchi..
28 luglio 2019 18:10
Hugo: "Ho vissuto il momento peggiore della mia vita quando abbiamo perso Davide Astori"
26 luglio 2019 19:41
Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..
26 luglio 2019 08:21
Radio Bruno, cessione fatta per Vitor Hugo, ha già lasciato il ritiro viola. I dettagli
22 luglio 2019 20:19
La Nazione, dalle cessioni di Veretout e Vitor Hugo arriveranno nelle casse viola 23 milioni
19 luglio 2019 13:47
Vitor Hugo è del Besiktas, prestito oneroso di 300 mila euro e riscatto fissato a 5 milioni. Tutti i dettagli
17 luglio 2019 16:11
Vitor Hugo è vicino al Besiktas con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro
17 luglio 2019 00:35
Hugo: "Sono contento della tournèe negli Stati Uniti. Baroni e Hiristov sono dei bravi ragazzi"
13 luglio 2019 14:07
Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas
09 luglio 2019 12:36
Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta
08 luglio 2019 18:07
Sky, Lirola vicino alla Fiorentina, i viola hanno aumentato l'offerta di 10 milioni. Hugo...
04 luglio 2019 02:28
CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...
03 luglio 2019 10:29
Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."
14 aprile 2019 20:34
Retroscena, siparietto al VAR. Vitor Hugo mostra all'arbitro Abisso...
26 febbraio 2019 12:33
Dal Brasile, Vitor Hugo richiesto dal Gremio. La risposta della Fiorentina...
18 febbraio 2019 18:39
Clamoroso recupero di Vitor Hugo! Il brasiliano sarà in campo con il Napoli?
09 febbraio 2019 12:51
I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina
09 febbraio 2019 12:40
Emergenza in difesa, Vitor Hugo non recupera. Ecco chi dovrebbe giocare sabato contro il Napoli
06 febbraio 2019 13:17
I convocati per Udine, non c'è Vitor Hugo, lesione all'aduttore. Il report medico viola
02 febbraio 2019 17:29
Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli
02 febbraio 2019 14:07
Report ACF, problema all'aduttore della coscia destra per Vitor Hugo. Il comunicato
30 gennaio 2019 20:50
Pioli: "La più bella serata da quando alleno. Hugo non ci sarà a Udine. Chiesa e Muriel..."
30 gennaio 2019 20:37
Hugo: "Senza rigore CR7 non ci avrebbe segnato. Pioli mi ha rubato la sua maglia"
28 gennaio 2019 17:38
"Giochiamo per Astori, me lo disse Gil Dias, ricordo tutto. Davide mi insegnò che..."
28 gennaio 2019 14:50
"Edimilson e Hugo non sono da Fiorentina. Chiesa può andare basta che i soldi..."
22 gennaio 2019 13:52
Edimilson e Vitor Hugo, errori che rovinano la Fiorentina. La risposta di Pioli sui due...
21 gennaio 2019 11:39
Vitor Hugo: "Non siamo in crisi, ditemi chi ci ha mai messo sotto. Ringrazio i tifosi perché..."
30 novembre 2018 09:43
Hugo: "Complimenti, bella prestazione" ma i tifosi rispondono. Botta e risposta social
27 novembre 2018 10:33
La contraddizione di una difesa top, poche reti subite ma le distrazioni costano caro
23 ottobre 2018 09:54
Ancora Vitor Hugo: "Il rigore contro l'Inter scandaloso. Vi racconto la verità su Gerson..."
15 ottobre 2018 10:10
Vitor Hugo: "Astori sempre con noi. Dopo la tragedia non volevamo più giocare, poi..."
15 ottobre 2018 09:45
Simeone, dopo il clamoroso gol mancato a San Siro è l'ora del riscatto. E anche Vitor Hugo deve farsi perdonare...
30 settembre 2018 11:35
La fotosequenza del rigore concesso all’Inter per “la mano” di Hugo. Secondo Sky “presunzione di colpevolezza”
26 settembre 2018 10:18
Condò: "Il rigore per l'Inter è frutto di quello che non le fu concesso contro il Parma, Hugo sfiora appena la palla"
25 settembre 2018 23:00
Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."
03 settembre 2018 16:12
Vitor Hugo e i segreti della difesa viola. Le alternative sono un rebus ma la scelta di confermare tutti...
31 agosto 2018 15:06
Hugo: "L'esultanza per Astori? Non volevo esultare, mi manca. Obiettivo arrivare più in alto. La contestazione..."
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Primo cambio per la Fiorentina: fuori l'infortunato Vitor Hugo e dentro Maxi Olivera
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Situazione disciplinare: Veretout salta Milan-Fiorentina, in diffida rimane Vitor Hugo
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CdS Stadio: Vitor Hugo tenta il recupero con il Cagliari. Provino stamani in rifinitura altrimenti panchina
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Vitor Hugo infortunato, arrivano brutte notizie: stagione finita? Assente contro il Genoa...
04 maggio 2018 09:59
Report ACF, si ferma per infortunio Vitor Hugo, ecco quanto sarà fuori
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Vitor Hugo che gaffe! Usa un hashtag juventino su Instagram
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Orsato assegna il rigore alla Spal ma il VAR lo cancella, non c'è fallo di Vitor Hugo su Felipe
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Il compito più difficile di Vitor Hugo, sostituire Astori. Quel gol e la dedica..
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Vitor Hugo: "Non possiamo più giocare con te, ma giocheremo d'ora in poi, per te Asto."
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Vitor Hugo: "Cerco di rubare trucchi a Thiago Silva, voglio diventare come lui. Astori e Pezzella..."
26 gennaio 2018 09:09
Vitor Hugo: "Grazie a Dio per la vittoria di ieri, complimenti a tutti per lo sforzo"
23 dicembre 2017 16:12
Bucchioni: "Cagliari inguardabile. Hugo e Milenkovic? Il Cagliari non ha mai attaccato, mai stati sotto pressione"
23 dicembre 2017 12:35
Vitor Hugo: “Felice ed orgoglioso del risultato, in Brasile è diverso. Mi ispiro a Thiago Silva...”
22 dicembre 2017 23:22
Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...
22 dicembre 2017 08:49
Tuttomercatoweb, Fiorentina interessata a Ramiro. Vitor Hugo bocciato, può andar via, ma chi lo paga 8 milioni?
23 novembre 2017 17:42
Tutte le ipotesi per la formazione anti-Roma: difesa a 3 o a 4? Intanto si scalda Vitor Hugo...
02 novembre 2017 09:21
L'ALTRA FACCIA DELLA FIORENTINA, IN PANCHINA CI SONO 40 MILIONI SPESI IN RISERVE
27 ottobre 2017 14:20
INGAGGI FIORENTINA, CAPOLAVORO PEZZELLA, ERRORI (?) SANCHEZ, VITOR HUGO E BABACAR
07 settembre 2017 14:22
Troppi errori in difesa, pessima intesa tra Vitor Hugo e Tomovic. Cosi la Fiorentina esce sconfitta contro i neroazzurri
21 agosto 2017 09:47
Vitor Hugo: "Chiesa ha la classe di un brasiliano. Pioli? Un martello, qui mi sento a casa"
08 agosto 2017 10:37
Vitor Hugo: "In Germania vedrete la vera Fiorentina. Con Astori sempre più sintonia"
29 luglio 2017 23:34
Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto
24 luglio 2017 12:15
Antognoni: "Vitor Hugo è forte fisicamente, sa usare bene sia il destro che il sinistro e sa fare anche tanti gol"
13 luglio 2017 16:05
Vitor Hugo è arrivato a Firenze: "Sono molto felice di essere alla Fiorentina, forza viola"
06 giugno 2017 15:09
Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"
05 giugno 2017 22:31
ORA È UFFICIALE, VITOR HUGO È UN CALCIATORE DELLA FIORENTINA. DOMANI LE VISITE MEDICHE
05 giugno 2017 15:58
Vitor Hugo: "Contento della vittoria del campionato con il Palmeiras. Ho paura a spostarmi per usanze e abitudini diverse"
24 maggio 2017 21:33
Durante: "Vitor Hugo? Buono, ma a quelle cifre trovi di meglio"
24 maggio 2017 20:13
Pedullà: "La Fiorentina non vuole Acerbi. Ha fatto la sua scelta che si chiama Vitor Hugo"
23 maggio 2017 00:31
Dopo l'addio di Gonzalo la difesa è praticamente fatta. Due titolari e mezzo ci sono già
17 maggio 2017 10:31
Mercato: per Vitor Hugo superata un'agguerrita concorrenza...
15 maggio 2017 12:39
LA PRIMA RISPOSTA DI PANTALEO A FIRENZE E ALLA FIORENTINA
12 maggio 2017 12:55
Accordo raggiunto, conferme arrivate, Vitor Hugo è della Fiorentina per 8 milioni di euro
11 maggio 2017 17:31
Pedullà: "Vitor Hugo è un'operazione chiusa dalla Fiorentina. Chi dice che è scarso non lo conosce"
11 maggio 2017 01:37
Corriere dello Sport, la Fiorentina ha gia chiuso tre colpi per la prossima stagione
10 maggio 2017 11:39
Fiorentina, Vitor Hugo: si inserisce il Valencia e non solo
05 maggio 2017 19:39
Accordo per 8 milioni di euro, Vitor Hugo sarà il prossimo difensore della Fiorentina
04 maggio 2017 11:56
Per arrivare a Vitor Hugo servono 8 milioni, Corvino temporeggia...
28 aprile 2017 10:57
La Fiorentina ha preso Vitor Hugo, trattativa ai dettagli. Ecco perché non arrivano nè Acerbi nè Skriniar
27 aprile 2017 01:49
Alla scoperta di Vitor Hugo, il difensore brasiliano che Corvino ha deciso essere il nuovo Gonzalo alla Fiorentina
24 aprile 2017 20:29
La Fiorentina è in pole per Vitor Hugo, il calciatore ha già detto si alla viola
14 aprile 2017 11:06
Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria
08 aprile 2017 11:42
Fiorentina ad un passo da Vitor Hugo, colpo vicino si discutono i dettagli
05 aprile 2017 03:14
Pedullà: "Fiorentina pronta a chiudere per due difensori forti brasiliani. Rodrigo Caio e Vitor Hugo"
28 marzo 2017 23:58
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