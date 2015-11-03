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Notizie Vitor Hugo Fiorentina

Vitor Hugo: "Forza Fiorentina! Sono sicuro che Astori giocherà con voi queste due finalissime"

23 maggio 2023 17:20

Hugo: "Davide ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai"

04 marzo 2021 21:13

Puggioni: "Nella gara con la viola c'era un clima surreale. Mi sentivo..."

19 novembre 2020 14:33

Lo stacco di Ronaldo? Vitor Hugo contro il Benevento andò più in alto, ben 270 centimetri con i 256 di CR7

19 dicembre 2019 15:22

Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo

30 luglio 2019 11:40

Vitor Hugo: "Non ho parole per ringraziare. Anche tutti voi fate parte della mia storia. Grazie mille"

29 luglio 2019 08:43

(FOTO) Unoveduesei saluta l'addio di Vitor Hugo con uno striscione al Franchi..

28 luglio 2019 18:10

Hugo: "Ho vissuto il momento peggiore della mia vita quando abbiamo perso Davide Astori"

26 luglio 2019 19:41

Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..

26 luglio 2019 08:21

Radio Bruno, cessione fatta per Vitor Hugo, ha già lasciato il ritiro viola. I dettagli

22 luglio 2019 20:19

La Nazione, dalle cessioni di Veretout e Vitor Hugo arriveranno nelle casse viola 23 milioni

19 luglio 2019 13:47

Vitor Hugo è del Besiktas, prestito oneroso di 300 mila euro e riscatto fissato a 5 milioni. Tutti i dettagli

17 luglio 2019 16:11

Vitor Hugo è vicino al Besiktas con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro

17 luglio 2019 00:35

Hugo: "Sono contento della tournèe negli Stati Uniti. Baroni e Hiristov sono dei bravi ragazzi"

13 luglio 2019 14:07

Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas

09 luglio 2019 12:36

Offerta ufficiale del Leganes per Vitor Hugo. Il brasiliano non è incedibile quindi i viola valutano la proposta

08 luglio 2019 18:07

Sky, Lirola vicino alla Fiorentina, i viola hanno aumentato l'offerta di 10 milioni. Hugo...

04 luglio 2019 02:28

CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...

03 luglio 2019 10:29

Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."

14 aprile 2019 20:34

Retroscena, siparietto al VAR. Vitor Hugo mostra all'arbitro Abisso...

26 febbraio 2019 12:33

Dal Brasile, Vitor Hugo richiesto dal Gremio. La risposta della Fiorentina...

18 febbraio 2019 18:39

Clamoroso recupero di Vitor Hugo! Il brasiliano sarà in campo con il Napoli?

09 febbraio 2019 12:51

I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina

09 febbraio 2019 12:40

Emergenza in difesa, Vitor Hugo non recupera. Ecco chi dovrebbe giocare sabato contro il Napoli

06 febbraio 2019 13:17

I convocati per Udine, non c'è Vitor Hugo, lesione all'aduttore. Il report medico viola

02 febbraio 2019 17:29

Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

02 febbraio 2019 14:07

Report ACF, problema all'aduttore della coscia destra per Vitor Hugo. Il comunicato

30 gennaio 2019 20:50

Pioli: "La più bella serata da quando alleno. Hugo non ci sarà a Udine. Chiesa e Muriel..."

30 gennaio 2019 20:37

Hugo: "Senza rigore CR7 non ci avrebbe segnato. Pioli mi ha rubato la sua maglia"

28 gennaio 2019 17:38

"Giochiamo per Astori, me lo disse Gil Dias, ricordo tutto. Davide mi insegnò che..."

28 gennaio 2019 14:50

"Edimilson e Hugo non sono da Fiorentina. Chiesa può andare basta che i soldi..."

22 gennaio 2019 13:52

Edimilson e Vitor Hugo, errori che rovinano la Fiorentina. La risposta di Pioli sui due...

21 gennaio 2019 11:39

Vitor Hugo: "Non siamo in crisi, ditemi chi ci ha mai messo sotto. Ringrazio i tifosi perché..."

30 novembre 2018 09:43

Hugo: "Complimenti, bella prestazione" ma i tifosi rispondono. Botta e risposta social

27 novembre 2018 10:33

La contraddizione di una difesa top, poche reti subite ma le distrazioni costano caro

23 ottobre 2018 09:54

Ancora Vitor Hugo: "Il rigore contro l'Inter scandaloso. Vi racconto la verità su Gerson..."

15 ottobre 2018 10:10

Vitor Hugo: "Astori sempre con noi. Dopo la tragedia non volevamo più giocare, poi..."

15 ottobre 2018 09:45

Simeone, dopo il clamoroso gol mancato a San Siro è l'ora del riscatto. E anche Vitor Hugo deve farsi perdonare...

30 settembre 2018 11:35

La fotosequenza del rigore concesso all’Inter per “la mano” di Hugo. Secondo Sky “presunzione di colpevolezza”

26 settembre 2018 10:18

Condò: "Il rigore per l'Inter è frutto di quello che non le fu concesso contro il Parma, Hugo sfiora appena la palla"

25 settembre 2018 23:00

Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."

03 settembre 2018 16:12

Vitor Hugo e i segreti della difesa viola. Le alternative sono un rebus ma la scelta di confermare tutti...

31 agosto 2018 15:06

Hugo: "L'esultanza per Astori? Non volevo esultare, mi manca. Obiettivo arrivare più in alto. La contestazione..."

30 agosto 2018 14:01

(FOTO) Vitor Hugo: "Oggi inizia una nuova stagione. Non ti dimentichiamo Davide"

02 luglio 2018 10:24

Primo cambio per la Fiorentina: fuori l'infortunato Vitor Hugo e dentro Maxi Olivera

20 maggio 2018 18:19

Situazione disciplinare: Veretout salta Milan-Fiorentina, in diffida rimane Vitor Hugo

13 maggio 2018 16:50

CdS Stadio: Vitor Hugo tenta il recupero con il Cagliari. Provino stamani in rifinitura altrimenti panchina

13 maggio 2018 09:59

Vitor Hugo infortunato, arrivano brutte notizie: stagione finita? Assente contro il Genoa...

04 maggio 2018 09:59

Report ACF, si ferma per infortunio Vitor Hugo, ecco quanto sarà fuori

27 aprile 2018 13:30

Vitor Hugo che gaffe! Usa un hashtag juventino su Instagram

19 aprile 2018 12:18

Orsato assegna il rigore alla Spal ma il VAR lo cancella, non c'è fallo di Vitor Hugo su Felipe

15 aprile 2018 12:33

Vitor Hugo: "Stiamo facendo tutto questo per Astori. Festeggiamo con i tifosi viola perché..."

07 aprile 2018 21:25

Vitor Hugo: “Per Davide proveremo ad andare in Europa. Lo sentiamo tutti i giorni”

28 marzo 2018 10:29

Vitor Hugo: "Domenica ero triste per gol e vittoria. Astori mi ha abbracciato appena arrivato..."

13 marzo 2018 17:21

Il compito più difficile di Vitor Hugo, sostituire Astori. Quel gol e la dedica..

12 marzo 2018 12:20

Vitor Hugo su Instagram: “Da oggi giocheremo per te, grazie per tutti i consigli Capitano!”

11 marzo 2018 20:13

Vitor Hugo: "Non possiamo più giocare con te, ma giocheremo d'ora in poi, per te Asto."

11 marzo 2018 19:25

Vitor Hugo: "Cerco di rubare trucchi a Thiago Silva, voglio diventare come lui. Astori e Pezzella..."

26 gennaio 2018 09:09

Vitor Hugo: "Grazie a Dio per la vittoria di ieri, complimenti a tutti per lo sforzo"

23 dicembre 2017 16:12

Bucchioni: "Cagliari inguardabile. Hugo e Milenkovic? Il Cagliari non ha mai attaccato, mai stati sotto pressione"

23 dicembre 2017 12:35

Vitor Hugo: “Felice ed orgoglioso del risultato, in Brasile è diverso. Mi ispiro a Thiago Silva...”

22 dicembre 2017 23:22

Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...

22 dicembre 2017 08:49

Tuttomercatoweb, Fiorentina interessata a Ramiro. Vitor Hugo bocciato, può andar via, ma chi lo paga 8 milioni?

23 novembre 2017 17:42

Tutte le ipotesi per la formazione anti-Roma: difesa a 3 o a 4? Intanto si scalda Vitor Hugo...

02 novembre 2017 09:21

L'ALTRA FACCIA DELLA FIORENTINA, IN PANCHINA CI SONO 40 MILIONI SPESI IN RISERVE

27 ottobre 2017 14:20

INGAGGI FIORENTINA, CAPOLAVORO PEZZELLA, ERRORI (?) SANCHEZ, VITOR HUGO E BABACAR

07 settembre 2017 14:22

Troppi errori in difesa, pessima intesa tra Vitor Hugo e Tomovic. Cosi la Fiorentina esce sconfitta contro i neroazzurri

21 agosto 2017 09:47

Vitor Hugo: "Chiesa ha la classe di un brasiliano. Pioli? Un martello, qui mi sento a casa"

08 agosto 2017 10:37

Vitor Hugo: "In Germania vedrete la vera Fiorentina. Con Astori sempre più sintonia"

29 luglio 2017 23:34

Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto

24 luglio 2017 12:15

Antognoni: "Vitor Hugo è forte fisicamente, sa usare bene sia il destro che il sinistro e sa fare anche tanti gol"

13 luglio 2017 16:05

Vitor Hugo è arrivato a Firenze: "Sono molto felice di essere alla Fiorentina, forza viola"

06 giugno 2017 15:09

Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"

05 giugno 2017 22:31

ORA È UFFICIALE, VITOR HUGO È UN CALCIATORE DELLA FIORENTINA. DOMANI LE VISITE MEDICHE

05 giugno 2017 15:58

Vitor Hugo: "Contento della vittoria del campionato con il Palmeiras. Ho paura a spostarmi per usanze e abitudini diverse"

24 maggio 2017 21:33

Durante: "Vitor Hugo? Buono, ma a quelle cifre trovi di meglio"

24 maggio 2017 20:13

Pedullà: "La Fiorentina non vuole Acerbi. Ha fatto la sua scelta che si chiama Vitor Hugo"

23 maggio 2017 00:31

Dopo l'addio di Gonzalo la difesa è praticamente fatta. Due titolari e mezzo ci sono già

17 maggio 2017 10:31

Mercato: per Vitor Hugo superata un'agguerrita concorrenza...

15 maggio 2017 12:39

LA PRIMA RISPOSTA DI PANTALEO A FIRENZE E ALLA FIORENTINA

12 maggio 2017 12:55

Accordo raggiunto, conferme arrivate, Vitor Hugo è della Fiorentina per 8 milioni di euro

11 maggio 2017 17:31

Pedullà: "Vitor Hugo è un'operazione chiusa dalla Fiorentina. Chi dice che è scarso non lo conosce"

11 maggio 2017 01:37

Corriere dello Sport, la Fiorentina ha gia chiuso tre colpi per la prossima stagione

10 maggio 2017 11:39

Fiorentina, Vitor Hugo: si inserisce il Valencia e non solo

05 maggio 2017 19:39

Accordo per 8 milioni di euro, Vitor Hugo sarà il prossimo difensore della Fiorentina

04 maggio 2017 11:56

Per arrivare a Vitor Hugo servono 8 milioni, Corvino temporeggia...

28 aprile 2017 10:57

La Fiorentina ha preso Vitor Hugo, trattativa ai dettagli. Ecco perché non arrivano nè Acerbi nè Skriniar

27 aprile 2017 01:49

Alla scoperta di Vitor Hugo, il difensore brasiliano che Corvino ha deciso essere il nuovo Gonzalo alla Fiorentina

24 aprile 2017 20:29

La Fiorentina è in pole per Vitor Hugo, il calciatore ha già detto si alla viola

14 aprile 2017 11:06

Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria

08 aprile 2017 11:42

Fiorentina ad un passo da Vitor Hugo, colpo vicino si discutono i dettagli

05 aprile 2017 03:14

Pedullà: "Fiorentina pronta a chiudere per due difensori forti brasiliani. Rodrigo Caio e Vitor Hugo"

28 marzo 2017 23:58

Vitor Hugo incedibile, la Fiorentina aveva offerto 8 milioni ma ha visto rifiutare più volte l'offerta

17 agosto 2016 10:42

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