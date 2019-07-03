CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...

Secondo Il Corriere dello Sport, Ceccherini, Vitor Hugo e Dabo cercano un riscatto in maglia viola. Vitor Hugo è stato chiamato spesso durante la stagione passata in tandem con Pezzella. Il brasiliano...

Secondo Il Corriere dello Sport, Ceccherini, Vitor Hugo e Dabo cercano un riscatto in maglia viola. Vitor Hugo è stato chiamato spesso durante la stagione passata in tandem con Pezzella. Il brasiliano deve affinare la propria tecnica per guadagnarsi il terzo anno in serie A. Egli a meno di offerte superiori agli 8 milioni (costo il quale è stato pagato) non verrà venduto. Per Ceccherini, stesso ruolo di Vitor ma con predisposizione anche nel ruolo di terzino ha collezionato solo 17 presenze quindi la sua voglia di far bene sarà ancora maggiore. Mentre Montella su Dabo avrà un occhio di riguardo in base a quanto fatto nel finale di stagione. Hancko invece potrebbe rientrare nell’affare Bennacer.