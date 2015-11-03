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Notizie Hancko Fiorentina

Hancko: “Quando ero alla Fiorentina giocavo con il Cholito e chiesi una foto a suo padre, è una leggenda”

26 luglio 2025 17:55

Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid

23 luglio 2025 21:01

L'ex Fiorentina Hancko respinto dall'Al-Nassr dopo il trasferimento: "Non era più il benvenuto"

23 luglio 2025 12:44

Romano: "Niente Hancko per Inter e Juve, l'ex viola firmerà con l'Al-Nassr di Ronaldo"

18 luglio 2025 14:56

Hancko è un rimpianto per la Fiorentina, adesso costa 35 milioni e la Juventus vuole acquistarlo

13 marzo 2025 11:55

La Fiorentina lo ha scartato ma Hancko continua a incantare in Champions, è il migliore contro il Milan

19 febbraio 2025 12:53

Da meteora alla Fiorentina alla Juventus? Hancko smentisce tutto: "Non ci siamo mai parlati, nessun accordo"

21 dicembre 2024 13:49

Ricordate Hancko? Pedullà: "È il preferito della Juventus per la difesa. Costa più di 30-35 milioni"

30 novembre 2024 14:35

La Juventus vuole altri ex giocatori della Fiorentina in squadra, a gennaio può arrivare Hancko

13 novembre 2024 12:01

Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"

08 luglio 2024 22:18

Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all'Atletico Madrid

24 giugno 2024 15:03

Marianella su Hancko: "La Fiorentina aveva scoperto un difensore a livello internazionale, ma poi non ha avuto il coraggio di puntarci"

21 giugno 2024 20:55

Ricordate la meteora Hancko? Adesso lo vuole il Napoli, ma il Feyenoord fissa il prezzo a 30 milioni

24 marzo 2024 14:30

Ricordate Hancko? Da meteora alla Fiorentina adesso si è affermato ed è richiesto da tutte le big

25 ottobre 2023 10:42

Ricordate Hancko? A Firenze fu bocciato, adesso nel Feyenoord da difensore centrale vale 30 milioni

18 ottobre 2023 23:23

Ricordate Hancko? La Fiorentina l'ha scaricato due anni fa, adesso lo vuole il Napoli come dopo Kim

12 giugno 2023 18:14

Hancko è l'acquisto più oneroso della storia del Feyenoord. In Olanda ritroverà Rasmussen come compagno

22 agosto 2022 19:13

TMW, Senesi in uscita dal Feyenoord: gli olandesi pensano ad Hancko: costa 7 milioni

18 luglio 2022 20:01

Ricordate Hancko? L'ex Fiorentina è nel mirino del Torino per sostituire Bremer. Costo 5 milioni

16 maggio 2022 13:43

TMW, Hancko è stato riscattato dallo Sparta Praga. 2,5 milioni versati alla Fiorentina

31 maggio 2021 23:13

Ufficiale, Hancko ritorna allo Sparta Praga dalla Fiorentina. I dettagli

02 agosto 2020 16:10

Di Marzio, Hancko rinnovato il prestito allo Sparta Praga per un altro anno. I dettagli

31 luglio 2020 17:56

Hancko verso la cessione a titolo definitivo. Contatti con Aek Atene e Vitoria Setubal

21 giugno 2020 22:45

Dalla Slovacchia, Hancko verso un nuovo prestito. Il terzino nelle mire dell'Aek Atene. I dettagli

08 maggio 2020 21:30

TMW, tante richieste per Hancko, il Vitoria Guimaraes è in pressing sul difensore

18 marzo 2020 01:31

CorSport, per Hancko si ipotizza un ritorno ad Empoli dopo l'accordo saltato con lo Sparta Praga

03 agosto 2019 13:06

CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...

03 luglio 2019 10:29

Fiorentina, scatto per Bennacer, l'Empoli chiede Hancko e forse Vlahovic. Già trovato il sostituto

21 giugno 2019 14:59

Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone...

07 aprile 2019 10:17

Laurini si fa male, giocherà Hancko centrale, Ceccherini terzino destro. Le ultime

09 febbraio 2019 11:24

Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...

09 febbraio 2019 09:41

Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina

27 gennaio 2019 09:08

Stadio, la Fiorentina rifiuta offerte per Hancko. Contro il Chievo sarà titolare

22 gennaio 2019 16:21

Rifiutati 20 milioni per Hancko. La cessione di Biraghi a Milano si avvicina

17 gennaio 2019 14:09

Sky, lo Zenit vuole Hancko. Prestito oneroso con diritto di riscatto a 20mln. I dettagli

17 gennaio 2019 09:56

Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..

09 gennaio 2019 22:30

Agente Hancko: "in viola per essere presto un titolare"

18 novembre 2018 17:00

Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti

31 ottobre 2018 12:05

Hancko: “Con Biraghi ci scambiamo consigli e complimenti. Astori è qui con noi. La cucina italiana...”

18 ottobre 2018 21:39

Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa

13 ottobre 2018 10:15

Hancko: "Voglio diventare titolare ma non è facile perchè c'è Biraghi. I miei compagni mi hanno detto..."

05 ottobre 2018 13:31

Hancko, prima convocazione nella Nazionale maggiore

03 ottobre 2018 16:00

Hancko, che occasione! Domani esordio da titolare con un sogno: rubare il posto a Biraghi

29 settembre 2018 23:40

Hancko pronto all'esordio da titolare. Biraghi in affanno è pronto a rifiatare

28 settembre 2018 10:37

Hancko, l’allenatore che l’ha lanciato: “Somiglia a Skriniar, ma può diventare uno dei migliori nel suo ruolo”

25 settembre 2018 09:49

Hancko possibile esordio dal primo minuto da brividi. Potrebbe esordire domani a San Siro

24 settembre 2018 10:05

Repubblica, ottimo esordio per Hancko primo a modificare l'assetto difensivo. E che personalità!

23 settembre 2018 09:33

Hancko: "Serata perfetta, Pioli il migliore. Imparo l'italiano sia sul campo che via Skype..."

22 settembre 2018 21:54

Top & Flop: Lafont para rigori, ok Hancko. Male Benassi ed Eysseric

28 luglio 2018 16:39

Form. Ufficiale: con il Duisburg spazio ad Hancko e Norgaard. In attacco...

28 luglio 2018 14:56

Antognoni: "Hancko tra i 50 migliori giovani al mondo. Vanta un gran sinistro. Graiciar invece..."

17 luglio 2018 17:50

Hancko: "Ho scelto la Fiorentina per la sua grande storia. Preferisco spingere a sx ma anche al centro è ok"

17 luglio 2018 16:06

Finale: Fiorentina-Us Borgo 17-0. Benissimo Vlahovic e Hancko. Tris per Simeone

14 luglio 2018 18:58

La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve

15 giugno 2018 12:01

Hancko: "Mi volevano in Spagna ma ho scelto la Fiorentina che ha avuto un grande interesse per me"

14 giugno 2018 16:46

UFFICIALE, DAVID HANCKO È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA. NEI PROSSIMI GIORNI A FIRENZE PER LE VISITE MEDICHE

14 giugno 2018 10:25

Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...

13 giugno 2018 23:40

Hancko inserito dalla Uefa tra i piu forti giovani del 2018. Giocherà terzino sinistro?

13 giugno 2018 23:16

VIDEO, conosciamo David Hancko, l'ultimo acquisto di Corvino. Terzino dotato di grande tiro

13 giugno 2018 18:21

I dettagli dell'acquisto, Hancko viola per 3,5 milioni piu bonus. Può giocare terzino sinistro

13 giugno 2018 14:25

Pedullà: "Meret giocherà nella Fiorentina, grande apertura dell'Udinese. Hancko..."

13 giugno 2018 14:19

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