Notizie Hancko Fiorentina

Hancko: “Quando ero alla Fiorentina giocavo con il Cholito e chiesi una foto a suo padre, è una leggenda”
26 luglio 2025 17:55
Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid
23 luglio 2025 21:01
L'ex Fiorentina Hancko respinto dall'Al-Nassr dopo il trasferimento: "Non era più il benvenuto"
23 luglio 2025 12:44
Romano: "Niente Hancko per Inter e Juve, l'ex viola firmerà con l'Al-Nassr di Ronaldo"
18 luglio 2025 14:56
Hancko è un rimpianto per la Fiorentina, adesso costa 35 milioni e la Juventus vuole acquistarlo
13 marzo 2025 11:55
La Fiorentina lo ha scartato ma Hancko continua a incantare in Champions, è il migliore contro il Milan
19 febbraio 2025 12:53
Da meteora alla Fiorentina alla Juventus? Hancko smentisce tutto: "Non ci siamo mai parlati, nessun accordo"
21 dicembre 2024 13:49
Ricordate Hancko? Pedullà: "È il preferito della Juventus per la difesa. Costa più di 30-35 milioni"
30 novembre 2024 14:35
La Juventus vuole altri ex giocatori della Fiorentina in squadra, a gennaio può arrivare Hancko
13 novembre 2024 12:01
Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"
08 luglio 2024 22:18
Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all'Atletico Madrid
24 giugno 2024 15:03
Marianella su Hancko: "La Fiorentina aveva scoperto un difensore a livello internazionale, ma poi non ha avuto il coraggio di puntarci"
21 giugno 2024 20:55
Ricordate la meteora Hancko? Adesso lo vuole il Napoli, ma il Feyenoord fissa il prezzo a 30 milioni
24 marzo 2024 14:30
Ricordate Hancko? Da meteora alla Fiorentina adesso si è affermato ed è richiesto da tutte le big
25 ottobre 2023 10:42
Ricordate Hancko? A Firenze fu bocciato, adesso nel Feyenoord da difensore centrale vale 30 milioni
18 ottobre 2023 23:23
Ricordate Hancko? La Fiorentina l'ha scaricato due anni fa, adesso lo vuole il Napoli come dopo Kim
12 giugno 2023 18:14
Hancko è l'acquisto più oneroso della storia del Feyenoord. In Olanda ritroverà Rasmussen come compagno
22 agosto 2022 19:13
TMW, Senesi in uscita dal Feyenoord: gli olandesi pensano ad Hancko: costa 7 milioni
18 luglio 2022 20:01
Ricordate Hancko? L'ex Fiorentina è nel mirino del Torino per sostituire Bremer. Costo 5 milioni
16 maggio 2022 13:43
TMW, Hancko è stato riscattato dallo Sparta Praga. 2,5 milioni versati alla Fiorentina
31 maggio 2021 23:13
Ufficiale, Hancko ritorna allo Sparta Praga dalla Fiorentina. I dettagli
02 agosto 2020 16:10
Di Marzio, Hancko rinnovato il prestito allo Sparta Praga per un altro anno. I dettagli
31 luglio 2020 17:56
Hancko verso la cessione a titolo definitivo. Contatti con Aek Atene e Vitoria Setubal
21 giugno 2020 22:45
Dalla Slovacchia, Hancko verso un nuovo prestito. Il terzino nelle mire dell'Aek Atene. I dettagli
08 maggio 2020 21:30
TMW, tante richieste per Hancko, il Vitoria Guimaraes è in pressing sul difensore
18 marzo 2020 01:31
CorSport, per Hancko si ipotizza un ritorno ad Empoli dopo l'accordo saltato con lo Sparta Praga
03 agosto 2019 13:06
CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...
03 luglio 2019 10:29
Fiorentina, scatto per Bennacer, l'Empoli chiede Hancko e forse Vlahovic. Già trovato il sostituto
21 giugno 2019 14:59
Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone...
07 aprile 2019 10:17
Laurini si fa male, giocherà Hancko centrale, Ceccherini terzino destro. Le ultime
09 febbraio 2019 11:24
Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...
09 febbraio 2019 09:41
Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina
27 gennaio 2019 09:08
Stadio, la Fiorentina rifiuta offerte per Hancko. Contro il Chievo sarà titolare
22 gennaio 2019 16:21
Rifiutati 20 milioni per Hancko. La cessione di Biraghi a Milano si avvicina
17 gennaio 2019 14:09
Sky, lo Zenit vuole Hancko. Prestito oneroso con diritto di riscatto a 20mln. I dettagli
17 gennaio 2019 09:56
Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..
09 gennaio 2019 22:30
Agente Hancko: "in viola per essere presto un titolare"
18 novembre 2018 17:00
Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti
31 ottobre 2018 12:05
Hancko: “Con Biraghi ci scambiamo consigli e complimenti. Astori è qui con noi. La cucina italiana...”
18 ottobre 2018 21:39
Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa
13 ottobre 2018 10:15
Hancko: "Voglio diventare titolare ma non è facile perchè c'è Biraghi. I miei compagni mi hanno detto..."
05 ottobre 2018 13:31
Hancko, prima convocazione nella Nazionale maggiore
03 ottobre 2018 16:00
Hancko, che occasione! Domani esordio da titolare con un sogno: rubare il posto a Biraghi
29 settembre 2018 23:40
Hancko pronto all'esordio da titolare. Biraghi in affanno è pronto a rifiatare
28 settembre 2018 10:37
Hancko, l’allenatore che l’ha lanciato: “Somiglia a Skriniar, ma può diventare uno dei migliori nel suo ruolo”
25 settembre 2018 09:49
Hancko possibile esordio dal primo minuto da brividi. Potrebbe esordire domani a San Siro
24 settembre 2018 10:05
Repubblica, ottimo esordio per Hancko primo a modificare l'assetto difensivo. E che personalità!
23 settembre 2018 09:33
Hancko: "Serata perfetta, Pioli il migliore. Imparo l'italiano sia sul campo che via Skype..."
22 settembre 2018 21:54
Top & Flop: Lafont para rigori, ok Hancko. Male Benassi ed Eysseric
28 luglio 2018 16:39
Form. Ufficiale: con il Duisburg spazio ad Hancko e Norgaard. In attacco...
28 luglio 2018 14:56
Antognoni: "Hancko tra i 50 migliori giovani al mondo. Vanta un gran sinistro. Graiciar invece..."
17 luglio 2018 17:50
Hancko: "Ho scelto la Fiorentina per la sua grande storia. Preferisco spingere a sx ma anche al centro è ok"
17 luglio 2018 16:06
Finale: Fiorentina-Us Borgo 17-0. Benissimo Vlahovic e Hancko. Tris per Simeone
14 luglio 2018 18:58
La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve
15 giugno 2018 12:01
Hancko: "Mi volevano in Spagna ma ho scelto la Fiorentina che ha avuto un grande interesse per me"
14 giugno 2018 16:46
UFFICIALE, DAVID HANCKO È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA. NEI PROSSIMI GIORNI A FIRENZE PER LE VISITE MEDICHE
14 giugno 2018 10:25
Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...
13 giugno 2018 23:40
Hancko inserito dalla Uefa tra i piu forti giovani del 2018. Giocherà terzino sinistro?
13 giugno 2018 23:16
VIDEO, conosciamo David Hancko, l'ultimo acquisto di Corvino. Terzino dotato di grande tiro
13 giugno 2018 18:21
I dettagli dell'acquisto, Hancko viola per 3,5 milioni piu bonus. Può giocare terzino sinistro
13 giugno 2018 14:25
Pedullà: "Meret giocherà nella Fiorentina, grande apertura dell'Udinese. Hancko..."
13 giugno 2018 14:19
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