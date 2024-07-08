Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"

Il collaboratore tecnico di Calzona sulla panchina della Slovacchia parla di uno dei difensori più chiacchierati sul mercato internazionale

Simone Bonomi, collaboratore tecnico di Roberto Calzona con la Slovacchia, a margine del premio La Briglia d'Oro ha parlato anche di un ex Fiorentina molto chiacchierato in chiave mercato.

Si tratta di David Hancko arrivato a Firenze per intuizione di Pantaleo Corvino nel 2018 e ceduto nel 2021 per 2,5 milioni allo Sparta Praga senza aver lasciato traccia. Il centrale, oggi al Feyenoord, secondo Transfermarkt ha un valore di mercato di 35 milioni.

"Parlare ora di Hancko è facile, sono passati un po' di anni dai tempi della Fiorentina. Detto oggi è un peccato, è cresciuto moltissimo soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo. Giocatore di livello internazionale, peccato non si sia espresso in viola facendo vedere quello che ha mostrato al Feyenoord. È un giocatore che gioca molto bene da difensore centrale, noi lo usiamo come terzino sinistro, tutte le volte è stato eccellente. Può essere la fortuna di un allenatore, può fare un doppio ruolo"

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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https://www.labaroviola.com/ferrara-non-mi-sorprenderei-se-gonzalez-e-milenkovic-lasciassero-la-fiorentina/260096/