Ferrara: "Non mi sorprenderei se Gonzalez e Milenkovic lasciassero la Fiorentina"

Secondo Benedetto Ferrara la Fiorentina prima di acquistare deve fare cassa. Colpani possibile, ma trattativa lunga

Il giornalista sportivo Benedetto Ferrara, ha analizzato alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Credo che nei prossimi giorni molti componenti della rosa viola lasceranno Firenze, e non mi sorprenderei se ci fosse anche qualche nome a sorpresa: alcuni esempi possono essere Gonzalez e Milenkovic.”.

“Colpani è un bel giocatore e l’amicizia tra Galliani e Pradè aumenta le probabilità di riuscita della trattativa. Se la Fiorentina ha i soldi da spendere, credo che possa avere un canale privilegiato: senza dimenticare l’influenza che potrebbe avere Palladino. Per lui poi sarebbe anche un salto di qualità. E’ sicuramente un giocatore che da più garanzie di Zaniolo. Sono comunque trattative molto lunghe, soprattutto perché la Fiorentina prima deve vendere. ”.

“Possiamo serenamente dire che la dirigenza viola si sta giocando la faccia in questa sessione di mercato. Servirà avere molta pazienza e sperare che a questo giro costruiscano una squadra che rispecchi l’ambizione professata nell’ultima conferenza stampa”.

Di Marzio annuncia: “Nuovi contatti per Colpani. Può andare alla Fiorentina in prestito con diritto”

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