Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti per Colpani. Può andare alla Fiorentina in prestito con diritto"

Mentre manca sempre meno al termine degli Europei in Germania, i club di tutto il mondo continuano a muoversi sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra questi c'è la Fiorentina...

Mentre manca sempre meno al termine degli Europei in Germania, i club di tutto il mondo continuano a muoversi sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra questi c'è la Fiorentina, in cerca di riscatto dopo le due finali europee perse consecutivamente, che ha messo le mani su Andrea Colpani del Monza.

Ci sono stati nuovi contatti fra i due club per discutere di un possibile trasferimento del centrocampista classe 1999. Riconfermato quindi l'interesse dei viola per un giocatore pupillo di Raffaele Palladino, che a Monza lo ha allenato per due anni. Il giocatore, che è valutato fra i 18 e i 20 milioni di euro, potrebbe trasferirsi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

LUCCA CONTINUA AD ESSERE IN CIMA ALLA LISTA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/da-udine-fiorentina-in-pressing-per-lucca-ma-ludinese-non-fa-sconti-riso-vuole-portarlo-a-firenze/260087/