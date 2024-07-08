Da Udine, Fiorentina in pressing per Lucca ma l'Udinese non fa sconti. Riso vuole portarlo a Firenze

La Fiorentina, entrata ufficialmente nell'era targata Raffaele Palladino, sembra avere le idee chiare per il futuro. Dopo aver messo a segno il colpo che ha portato Moise Kean in maglia viola, i tosca...

La Fiorentina, entrata ufficialmente nell'era targata Raffaele Palladino, sembra avere le idee chiare per il futuro. Dopo aver messo a segno il colpo che ha portato Moise Kean in maglia viola, i toscani sono alla ricerca di un attaccante che completi il reparto offensivo a disposizione dell'ex tecnico del Monza. Il nome di Lorenzo Lucca, pista già sondata nelle ultime settimane, è ancora in cima alla lista del club gigliato ma la richiesta dell'Udinese, non intenzionata a scendere sotto i 20 milioni di euro, è ancora lontana dall'offerta della Viola.

Dopo aver riscattato il classe 2000 dal Pisa, i friulani non sembrano quindi intenzionati a fare sconti. Nel frattempo il procuratore dell'attaccante Beppe Riso starebbe cercando di mediare tra le parti per portare Lucca a Firenze. Lo scrive Tutto Udinese.

KEAN PARLA DA GIOCATORE DELLA FIORENTINA. L'ATTACCANTE E' CARICO

https://www.labaroviola.com/le-prime-parole-di-kean-ho-scelto-la-fiorentina-perche-ha-ambizione-firenze-perfetta-per-me/260084/