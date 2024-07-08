Le prime parole di Kean: "Ho scelto la Fiorentina perchè ha ambizione. Firenze perfetta per me"

Ho visto già qualcuno dei compagni, non tutti, e veramente non vedo l'ora di iniziare con questi nuovi colori

Moise Kean ha parlato ai microfoni ufficiali del club per soffermarsi sul suo approdo alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Ho scelto Firenze e la Fiorentina perchè è una società con tante ambizioni ed è quello che sto ricercando ora, è perfetta per me.

Il Viola Park? Campi meravigliosi e centro meraviglioso. Ti dà più motivazione per questi colori e questo ti stimola ancora di più per andare in campo e dare il 100%"

VISITE MEDICHE STAMATTINA PER KEAN, MANCA SOLO LA FIRMA E L'ANNUNCIO UFFICIALE

https://www.labaroviola.com/visite-mediche-a-fanfani-per-kean-sono-contento-il-video-del-suo-arrivo-con-la-maglia-della-fiorentina/260028/#google_vignette