Visite mediche a Fanfani per Kean: "Sono contento". Il video del suo arrivo con la maglia della Fiorentina

In mattinata Moise Kean ha raggiunto Fanfani per svolgere le visite mediche con la Fiorentina, a breve la firma sul contratto

Nella giornata di ieri, il nuovo attaccante gigliato ha raggiunto il Viola Park per la prima volta, accolto con molto entusiasmo da Mister Palladino, che lo ha voluto fortemente alla Fiorentina. Nella mattinata di oggi, l'attaccante classe 2000 si è recato da Fanfani per sottoporsi alle consuete visite mediche per poi firmare un contratto che lo legherà a Firenze fino al 2029, 2,2 milioni+bonus per il giocatore ormai ex Juve.

"Sono contento" le prime parole di Kean con la maglia della Fiorentina.



Ecco Kean, accolto da mister Palladino al Viola Park

https://www.labaroviola.com/palladino-accoglie-kean-al-viola-park-con-un-sorriso-e-un-grande-abbraccio-le-foto-dellarrivo/259975/