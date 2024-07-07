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Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo

Kean accolto da Palladino al Viola Park. Si tratta del primo atto da giocatore viola del centravanti classe 2000

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2024 19:27
Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo -
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Moise Kean è arrivato al Viola Park (QUI IL VIDEO DEL SUO ARRIVO). Il centravanti domani mattina farà le visite mediche e questo pomeriggio è stato accolto da Raffaele Palladino al centro sportivo viola prima di posare per le prime foto di rito. Queste le foto pubblicate dai canali social della Fiorentina

Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo
Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo
Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo
Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo

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