Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell'arrivo

Kean accolto da Palladino al Viola Park. Si tratta del primo atto da giocatore viola del centravanti classe 2000

Moise Kean è arrivato al Viola Park (QUI IL VIDEO DEL SUO ARRIVO). Il centravanti domani mattina farà le visite mediche e questo pomeriggio è stato accolto da Raffaele Palladino al centro sportivo viola prima di posare per le prime foto di rito. Queste le foto pubblicate dai canali social della Fiorentina

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