Palladino e Kean sono al Viola Park. Domani le visite mediche dell'attaccante. Il video del suo arrivo

Fra 2 giorni partirà ufficialmente la stagione della Fiorentina con l'inizio del ritiro al Viola Park. Kean e Palladino già presenti

Partirà fra 2 giorni il ritiro al Viola Park della Fiorentina, Raffaele Palladino è già presente all'interno della struttura ed ha pubblicato sul suo profilo Instagram due fotografie per dimostrarlo. Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i convocati nel quale però non è ancora presente il nome di Moise Kean. Il centravanti ex Juventus è arrivato nel tardo pomeriggio al centro sportivo di Bagno a Ripoli e domani farà le visite mediche di rito. Ecco il video di Sara Meini

FIORENTINA SU GUDMUNDSSON? IL PUNTO DI CECCARINI

https://www.labaroviola.com/palladino-accoglie-kean-al-viola-park-con-un-sorriso-e-un-grande-abbraccio-le-foto-dellarrivo/259975/