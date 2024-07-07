Ceccarini: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Gudmundsson. Il discorso potrebbe riaprirsi"

La Fiorentina si rifà avanti per Albert Gudmundsson, Ceccarini: "La valutazione resta intorno ai 30 milioni di euro

Come emerso nelle scorse ore, la Fiorentina è tornata a farsi avanti per Albert Gudmundsson. I viola ci avevano già provato a gennaio e il Genoa era stato molto chiaro: servono 30 milioni di euro per aggiudicarsi l'islandese. Di questo ne ha parlato anche il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

"Si torna a registrare un certo movimento anche intorno a Gudmunsson. L’islandese ha molto mercato, anche la Lazio nei giorni scorsi ha chiesto informazioni ma soprattutto nelle ultime ore si è rifatta avanti la Fiorentina. Per ora si tratta solo di un sondaggio per capire anche la valutazione, che resta intorno ai 30 milioni di euro. Già a gennaio i viola avevano fatto un tentativo concreto, adesso il discorso potrebbe riaprirsi".

CORRIERE DELLO SPORT: “ANCHE IL BOLOGNA SU BIJOL, PIACE A SARTORI. C’È TANTA CONCORRENZA, IL PREZZO SALE”

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