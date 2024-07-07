Corriere dello Sport: "Anche il Bologna su Bijol, piace a Sartori. C'è tanta concorrenza, il prezzo sale"

Anche il Bologna sul difensore dell'Udinese, piace a Sartori. Anche la Fiorentina su di lui, ma c'è tanta concorrenza

Il Bologna è a caccia di rinforzi in vista della prossima partecipazione in Champions League. Per la difesa rossoblù spunta anche il difensore sloveno dell'Udinese Jaka Bijol, uno dei nomi accostati anche alla Fiorentina, anche in virtù delle ottime prestazioni nel corso di questo Europeo. Il suo contributo alla nazionale slovena non è passata inosservata, infatti piace a diversi club italiani, tra i quali, oltre ai viola e ai felsinei, anche a Inter e Torino. Il prezzo del centrale bianconero potrebbe lievitare oltre i 15 milioni di euro, considerando la concorrenza dei vari club di Serie A. A Sartori piace anche Mats Hummels: il difensore tedesco cerca squadra, essendo svincolato dal 1 luglio e il Ds rossoblù potrebbe consegnarlo a Vincenzo Italiano per la prossima stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

NON SOLO LA FIORENTINA SU BIJOL. LA STAMPA: “IL TORINO CI PENSA PER SOSTITUIRE BUONGIORNO”

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