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Notizie Bijol Fiorentina

Gazzetta: “Bijol e Dragusin sono due pallini di Paratici. La Fiorentina resta alla finestra”

26 gennaio 2026 09:29

Nazione: “Manca il colpo in difesa. Spunta l’idea Bijol. Già trattato in passato dalla Fiorentina”

14 gennaio 2026 09:11

TMW, Bijol vuole lasciare l'Udinese: c'è anche la Fiorentina sul difensore. Concorrenza di Napoli e Roma

29 maggio 2025 14:35

Marelli: “Non c è il rosso a Bijol, il secondo giallo è un errore grave perché prende solo il pallone”

26 maggio 2025 11:12

Bijol recupera per la Fiorentina, ma dichiara il suo addio ai friulani: "Vorrei una nuova avventura"

24 maggio 2025 16:04

Da Udine: Bijol verso il recupero e spera in una maglia dal 1'. In attacco la coppia Lucca-Davis

22 maggio 2025 15:45

Corriere dello Sport: "La Fiorentina studia il doppio colpo da Udine, in attesa di Valentini i viola potrebbero andare anche su Bijol"

20 luglio 2024 10:59

Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”

15 luglio 2024 09:12

Corriere dello Sport: "Anche il Bologna su Bijol, piace a Sartori. C'è tanta concorrenza, il prezzo sale"

07 luglio 2024 16:37

Non solo la Fiorentina su Bijol. La Stampa: "Il Torino ci pensa per sostituire Buongiorno"

07 luglio 2024 14:15

Nazione: "Bijol nel mirino della Fiorentina ma l'investimento sarebbe caro. L'Udinese vuole 15 milioni"

05 luglio 2024 08:31

Nazione: “La Fiorentina piomba su Bijol, l’Udinese chiede 15 milioni. Concorrenza Aston Villa”

04 luglio 2024 08:16

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