Notizie Bijol Fiorentina

Gazzetta: “Bijol e Dragusin sono due pallini di Paratici. La Fiorentina resta alla finestra”
26 gennaio 2026 09:29
Nazione: “Manca il colpo in difesa. Spunta l’idea Bijol. Già trattato in passato dalla Fiorentina”
14 gennaio 2026 09:11
TMW, Bijol vuole lasciare l'Udinese: c'è anche la Fiorentina sul difensore. Concorrenza di Napoli e Roma
29 maggio 2025 14:35
Marelli: “Non c è il rosso a Bijol, il secondo giallo è un errore grave perché prende solo il pallone”
26 maggio 2025 11:12
Bijol recupera per la Fiorentina, ma dichiara il suo addio ai friulani: "Vorrei una nuova avventura"
24 maggio 2025 16:04
Da Udine: Bijol verso il recupero e spera in una maglia dal 1'. In attacco la coppia Lucca-Davis
22 maggio 2025 15:45
Corriere dello Sport: "La Fiorentina studia il doppio colpo da Udine, in attesa di Valentini i viola potrebbero andare anche su Bijol"
20 luglio 2024 10:59
Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”
15 luglio 2024 09:12
Corriere dello Sport: "Anche il Bologna su Bijol, piace a Sartori. C'è tanta concorrenza, il prezzo sale"
07 luglio 2024 16:37
Non solo la Fiorentina su Bijol. La Stampa: "Il Torino ci pensa per sostituire Buongiorno"
07 luglio 2024 14:15
Nazione: "Bijol nel mirino della Fiorentina ma l'investimento sarebbe caro. L'Udinese vuole 15 milioni"
05 luglio 2024 08:31
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