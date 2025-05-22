Da Udine: Bijol verso il recupero e spera in una maglia dal 1'. In attacco la coppia Lucca-Davis

Buone notizie per l’Udinese in vista dell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina. I bianconeri possono recuperare Jaka Bijol e Iker Bravo, scrive il Messaggero Veneto. Bijol spera addiritt...

Buone notizie per l’Udinese in vista dell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina. I bianconeri possono recuperare Jaka Bijol e Iker Bravo, scrive il Messaggero Veneto. Bijol spera addirittura nella titolarità dopo i progressi segnalati ieri, quando il centrale difensivo ha manifestato con i fatti tutta la voglia di esserci fin dall’avvio, segno che il problemino muscolare accusato al tramonto del primo tempo col Monza è stato superato. La parola passerà a Kosta Runjaic, che in difesa dovrà già fare i conti con l’assenza dello squalificato Thomas Kristensen, ma fin d’ora è possibile prevedere la disponibilità del 26enne di Vuzenica. Davanti torna Lucca, oggi Runjaic farà le prove generali, là dove potrebbe piazzare il centravanti in coppia assieme a Keinan Davis, per buona pace di Alexis Sanchez.