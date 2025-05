TMW, Bijol vuole lasciare l’Udinese: c’è anche la Fiorentina sul difensore. Concorrenza di Napoli e Roma

Il futuro di Jaka Bijol sarà lontano da Udine. Lo ha annunciato lo stesso calciatore pochi giorni fa, prima della sfida contro la Fiorentina: “Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no”. E stando quanto riportato da TMW, anche il club viola ha messo gli occhi sul difensore, tanto che può essere un obiettivo sensibile per la difesa. Non semplice, anche perché è valutato circa 20 milioni dal club dei Pozzo. Nelle scorse stagioni, del resto, anche l’Inter lo aveva cercato con insistenza, ma l’Udinese lo aveva reputato praticamente incedibile sotto quella cifra. Lo stesso difensore piace anche a Napoli e Roma per la difesa che verrà, due club che utilizzano la difesa a tre in cui Bijol è stato inserito anche a Udine.