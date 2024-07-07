Non solo la Fiorentina su Bijol. La Stampa: "Il Torino ci pensa per sostituire Buongiorno"

Il futuro di Alessandro Buongiorno è lontano da Torino, il difensore si appresta infatti ad essere un nuovo giocatore del nuovo Napoli di Conte. I granata, con i soldi della cessione, sono pronti a ri...

Il futuro di Alessandro Buongiorno è lontano da Torino, il difensore si appresta infatti ad essere un nuovo giocatore del nuovo Napoli di Conte. I granata, con i soldi della cessione, sono pronti a rimpiazzare una colonna portante della difesa. Secondo quanto scritto nell'edizione odierna de 'La Stampa', Cairo avrebbe messo gli occhi sul difensore dell'Udinese Jaka Bijol. Reduce da un buon Europeo con la Slovenia e accostato anche alla Fiorentina, il costo di Bijol si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che i granata sarebbero disposti a offrire ma, oltre ai viola, anche l'Inter sarebbe interessata al giocatore.

PIEROZZI AL PALERMO

https://www.labaroviola.com/pierozzi-venduto-a-titolo-definitivo-dalla-fiorentina-bocciato-da-palladino-sara-del-palermo/259913/