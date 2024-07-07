Pierozzi venduto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Bocciato da Palladino, sarà del Palermo

Niccolò Pierozzi dice addio alla Fiorentina, il terzino destro classe 2001 è stato venduto al Palermo a titolo definitivo

Niccolò Pierozzi, ragazzo classe 2001 nato a Firenze e cresciuto nel settore giovanili della Fiorentina, sarà un nuovo giocatore del Palermo a titolo definitivo. Si tratta di una plusvalenza per le casse viola dato che si tratta di un calciatore del vivaio. Il suo contratto con la società viola scadeva nel 2025 e non è stato rinnovato. Anche Raffaele Palladino ha avuto peso in questa scelta, il nuovo tecnico non ha voluto puntare sul giocatore che nell'ultima stagione ha giocato da gennaio in prestito alla Salernitana e dunque sono state fatte altre scelte.

AMRABAT NON VUOLE TORNARE A FIRENZE NEMMENO PER UN SALUTO

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