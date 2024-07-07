Non bastano le vacanze extra: Amrabat a Firenze non vuole più tornare, nemmeno per un saluto

Non è bastata la settimana extra di vacanza concessa ad Amrabat, il centrocampista marocchino non vuole mettere più piede a Firenze

Domani inizia il ritiro della Fiorentina, ma tra i giocatori che dovranno presentarsi mancherà Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino ha ottenuto dalla Fiorentina una settimana extra di vacanza, essendo stato impegnato con la nazionale. L'unico "problema", come riporta la Gazzetta dello Sport, è che l'ex centrocampista del Verona non vorrebbe fare rientro a Firenze, nemmeno dopo le vacanze extra. Amrabat spera che in questi giorni si risolva il suo futuro, con un riscatto da parte del Manchester o una soluzione lontana dalla Fiorentina che lui possa gradire. I Viola, dal canto loro, non ne farebbero una tragedia, non essendo una pedina fondamentale per la squadra che verrà di mister Palladino. Tuttavia, il giocatore sarà costretto a presentarsi al Viola Park il 15 luglio per evitare sanzioni.

Gazzetta: "Settimana decisiva per Vranckx, ballano 2 milioni col Wolsfburg"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-vranckx-fiorentina-settimana-decisiva-ballano-2mln-con-il-wolfsburg-pronto-quadriennale/259906/