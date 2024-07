Gazzetta: “Vranckx-Fiorentina settimana decisiva. Ballano 2mln con il Wolfsburg. Pronto quadriennale”

Quella pronta ad iniziare potrebbe essere la settimana decisiva per vedere Aster Vranckx in viola. In queste ore sono ripresi i contatti con il Wolfsburg per il mediano belga e la distanza può colmarsi piuttosto semplicemente. Ballano infatti circa 2 milioni di euro fra richiesta e offerta, riducibili con vari bonus per consentire a Palladino di avere a disposizione l’ex Milan. Un gap sottolineato che spiega come per il ventunenne sia pronto un contratto quadriennale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

