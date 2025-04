Nazione: “Gosens oggi torna in gruppo, ginocchio ok, solo una forte contusione”

Differenziato anche per Gosens, che oggi però dovrebbe tornare in gruppo. Intorno al ginocchio dell’esterno tedesco non c’è alcuna preoccupazione. Si è trattato soltanto di una forte contusione, sarà lui stesso a gestirsi in vista dei prossimi impegni. La convocazione per il Milan non pare in dubbio, l’impiego in campo sarà deciso più avanti anche in relazione al match di giovedì prossimo in Slovenia. La gestione di alcuni calciatori dovrà essere oculata, in questo Palladino dovrà essere abile a schivare le insidie. Trovato il vestito giusto per la Fiorentina, adesso l’imperativo è quello di non sovraccaricare nessuno di minuti. Detto questo sabato sera è attesa la Fiorentina dei titolarissimi. Lo riporta La Nazione.