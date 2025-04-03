Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia

Il cantante de "La Terra degli Uomini" ricorda il 2018 che lo ha legato per sempre con Firenze e con la Fiorentina

Dei grandi spettacoli e un turbinio di emozioni al Nelson Mandela Forum di Firenze per gli otto concerti tutti sold out di Jovanotti, il cui tour 'PalaJova' ha fatto tappa anche nel capoluogo toscano, con momenti speciali anche per i tifosi della Fiorentina. Il noto cantante ha scritto la canzone "Terra degli uomini" che i gigliati dedicarono al capitano Davide Astori dopo la sua scomparsa.

Dopo l'ultima esibizione, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, il cantante ha ringraziato la città, i tifosi e il club viola per una doppia maglia ricevuta in regalo dalla società gigliata. "Sebbene come voi sapete io di calcio non ci mastico niente, mi ha fatto molto piacere il regalo della maglia numero dieci e la maglia storica del grande Astori (con il numero 13, ndr) che è nel cuore di tutti - ha raccontato Jovanotti che nel video indossa anche una sciarpa viola lanciatagli dal pubblico -. Questo è un grande segno di affetto per me". Lo riporta il Corriere dello Sport