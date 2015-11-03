Notizie Jovanotti Fiorentina

Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia
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Jovanotti: "Onorato di essere stato scelto dalla Fiorentina per video per Astori"
08 marzo 2018 00:21
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