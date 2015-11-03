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Notizie Jovanotti Fiorentina

Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia

03 aprile 2025 09:39

X Factor ricorda così il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il video

29 novembre 2018 21:31

VIDEO, Jovanotti canta a Firenze in onore di Astori. E la gente si commuove..

15 marzo 2018 17:44

Lorenzo Jovanotti incontra la Fiorentina, tutte le foto con giocatori e dirigenti

15 marzo 2018 12:18

Antognoni: "Che piacere incontrare Jovanotti. Gli abbiamo regalato la maglia, in ricordo di Astori"

15 marzo 2018 11:40

FOTO, Antognoni, Pioli, Saponara e Falcinelli regalano la maglia della Fiorentina a Jovanotti

14 marzo 2018 20:50

Jovanotti ricorda Astori nel suo concerto a Firenze

12 marzo 2018 08:40

Jovanotti: "Onorato di essere stato scelto dalla Fiorentina per video per Astori"

08 marzo 2018 00:21

VIDEO, Jovanotti canta per Astori. Lo celebra la Fiorentina: "Son sempre i migliori che partono"

07 marzo 2018 14:32

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