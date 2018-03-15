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Antognoni: "Che piacere incontrare Jovanotti. Gli abbiamo regalato la maglia, in ricordo di Astori"

Giancarlo Antognoni ha commentato sul suo profilo Instagram l'incontro con Lorenzo Jovanotti: “Un piacevole incontro con Lorenzo insieme al mister, Saponara e Falcinelli. Gli abbiamo regalato la magli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 11:40
Antognoni: "Che piacere incontrare Jovanotti. Gli abbiamo regalato la maglia, in ricordo di Astori" -
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Giancarlo Antognoni ha commentato sul suo profilo Instagram l'incontro con Lorenzo Jovanotti: “Un piacevole incontro con Lorenzo insieme al mister, Saponara e Falcinelli. Gli abbiamo regalato la maglia”, le parole del team manager. La Fiorentina, pochi giorni fa, aveva scelto la canzone "La terra degli uomini", per celebrare il ricordo di Davide Astori.

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