Antognoni: "Che piacere incontrare Jovanotti. Gli abbiamo regalato la maglia, in ricordo di Astori"
Giancarlo Antognoni ha commentato sul suo profilo Instagram l'incontro con Lorenzo Jovanotti: “Un piacevole incontro con Lorenzo insieme al mister, Saponara e Falcinelli. Gli abbiamo regalato la magli...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 11:40
Giancarlo Antognoni ha commentato sul suo profilo Instagram l'incontro con Lorenzo Jovanotti: “Un piacevole incontro con Lorenzo insieme al mister, Saponara e Falcinelli. Gli abbiamo regalato la maglia”, le parole del team manager. La Fiorentina, pochi giorni fa, aveva scelto la canzone "La terra degli uomini", per celebrare il ricordo di Davide Astori.