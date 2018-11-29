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X Factor ricorda così il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il video

di Lorenzo Bigiotti"Con questa canzone la Fiorentina ha deciso di salutare Astori, un grande capitano che ci ha lasciato troppo presto. Una canzone che racconta le emozioni che ci lascia una morte imp...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
29 novembre 2018 21:31
X Factor ricorda così il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il video - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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di Lorenzo Bigiotti

"Con questa canzone la Fiorentina ha deciso di salutare Astori, un grande capitano che ci ha lasciato troppo presto. Una canzone che racconta le emozioni che ci lascia una morte improvvisa e che allo stesso tempo ci racconta la bellezza della vita".

Il commosso ricordo di Mara Maionchi che nel presentare "Terra degli Uomini" ricorda il capitano della Fiorentina.

Ecco il video:


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