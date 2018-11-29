X Factor ricorda così il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il video

di Lorenzo Bigiotti"Con questa canzone la Fiorentina ha deciso di salutare Astori, un grande capitano che ci ha lasciato troppo presto. Una canzone che racconta le emozioni che ci lascia una morte imp...

di Lorenzo Bigiotti

"Con questa canzone la Fiorentina ha deciso di salutare Astori, un grande capitano che ci ha lasciato troppo presto. Una canzone che racconta le emozioni che ci lascia una morte improvvisa e che allo stesso tempo ci racconta la bellezza della vita".

Il commosso ricordo di Mara Maionchi che nel presentare "Terra degli Uomini" ricorda il capitano della Fiorentina.

Ecco il video:



