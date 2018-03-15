Lorenzo Jovanotti incontra la Fiorentina, tutte le foto con giocatori e dirigenti

Lorenzo Jovanotti, nel corso della tappa fiorentina del suo tour, ha ricevuto anche una piacevole visita: ossia quella della delegazione della Fiorentina. Infatti, nella serata di ieri, un nutrito gru...

Lorenzo Jovanotti, nel corso della tappa fiorentina del suo tour, ha ricevuto anche una piacevole visita: ossia quella della delegazione della Fiorentina. Infatti, nella serata di ieri, un nutrito gruppo composto da giocatori, dirigenti e staff tecnico, fra i quali Giancarlo Antognoni, Stefano Pioli, Riccardo Saponara e Diego Falcinelli, si è recato al Mandela Forum. Queste le varie foto postate sui profili social dei giocatori e di ACF Fiorentina.