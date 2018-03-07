VIDEO, Jovanotti canta per Astori. Lo celebra la Fiorentina: "Son sempre i migliori che partono"

Continua ad essere sempre e solo commozione pura. Il ricordo di Davide Astori non smette di far tremare i cuori, i pensieri, l'animo. L'esempio e il sorriso del capitano viola restano più indelebili c...

Continua ad essere sempre e solo commozione pura. Il ricordo di Davide Astori non smette di far tremare i cuori, i pensieri, l'animo. L'esempio e il sorriso del capitano viola restano più indelebili che mai. L'ultimo tributo arriva dalla Fiorentina che sul proprio sito ha pubblicato un video, un omaggio al suo eterno campione. A far da colonna sonora alle immagini, una canzone di Jovanotti, "Terra degli Uomini". "L'amicizia si genera dove tutto è possibile. Non è solo retorica ma sostanza purissima. E si forma la lacrima. Son sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni" recitano alcune strofe del brano.



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