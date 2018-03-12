Jovanotti ricorda Astori nel suo concerto a Firenze
Nelson Mandela Forum Firenze, va in scena uno dei 10 concerti di Jovanotti previsti a Firenze. Dopo una storica canzone "Libera" cala il silenzio al palazzetto dello sport.La canzone successiva si chi...
Nelson Mandela Forum Firenze, va in scena uno dei 10 concerti di Jovanotti previsti a Firenze. Dopo una storica canzone "Libera" cala il silenzio al palazzetto dello sport.
La canzone successiva si chiama "Terra degli uomini". Il brano è quello scelto dal club viola per il video saluto di Davide Astori. Sul maxischermo cominciano a passare alcune immagini del capitano viola. Poi il silenzio. Si leva un lungo applauso. Parte la canzone, Jovanotti inizia a cantare e tutti i fan presenti si emozionano dando vita ad un momento che il cantante di Cortona difficilmente dimenticherà.
Lorenzo Bigiotti