FOTO, Antognoni, Pioli, Saponara e Falcinelli regalano la maglia della Fiorentina a Jovanotti

Jovanotti canta a Firenze e la Fiorentina lo omaggia con Pioli, Antognoni, Saponara e Falcinelli. Ecco le foto e le parole del cantante sull'incontro postate su Instagram, così come ha fatto l'account...

A cura di Redazione Labaroviola 14 marzo 2018 20:50

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