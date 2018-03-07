Jovanotti: "Onorato di essere stato scelto dalla Fiorentina per video per Astori"

Questo il post pubblicato su Facebook da Lorenzo Jovanotti, queste le sue parole:"Oggi la sua squadra, la Fiorentina, ha pubblicato questo video dedicato a Davide Astori.Mi permetto di condividerlo co...

Questo il post pubblicato su Facebook da Lorenzo Jovanotti, queste le sue parole:

"Oggi la sua squadra, la Fiorentina, ha pubblicato questo video dedicato a Davide Astori.

Mi permetto di condividerlo con voi. I suoi compagni hanno scelto una mia canzone per accompagnarlo, che ha a che fare con quel vuoto che rimane quando qualcuno ci lascia, ma soprattutto ha a che fare con l’importanza di ogni attimo di respiro che ci è concesso spartire con le persone che fanno un pezzo di strada con noi, in tutti i sensi.

Tutti siamo rimasti colpiti e senza parole di fronte a questa fatalità che ha ucciso un ragazzo che aveva l’aria di uno che conosciamo da sempre, la faccia di un compagno di scuola, di un fratello, di un campione con i piedi leggeri ma ben piantati a terra, un capitano.

Viviamo immersi nelle atmosfere cariche, spesso grazie al cielo molto festose, competitive, col cuore in gola, dove le emozioni giocano un ruolo forte, e di fronte all’impensabile non ci sono mai le parole giuste, ci assale solo un grande dispiacere senza nome e la sensazione che l’unica cosa da fare sia vivere, fino all’ultimo attimo. C’è poi la gratitudine verso chi ha dato emozioni e distribuito umanitá intorno a se in modo naturale, perchè era nella sua natura, e va via all’improvviso e senza una ragione.

Ma si sa che la ragione arriva fino a in certo punto, poi chissá cosa succede. Un abbraccio alla famiglia del Capitano e a tutti i suoi amici e agli sportivi."