Corriere dello Sport: “Lucca solo se parte Nzola, ma i 20 milioni richiesti dall’Udinese sono troppi”

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 di proprietà dell’Udinese, è stato accostato alla Fiorentina già da inizio mercato, ma col mancato arrivo di Zaniolo la pista si fa ancora più calda. L’Udinese non sarebbe intenzionata a vendere l’attaccante anzi, il piano è quello di valorizzarlo e capitalizzare al massimo la prossima estate. Perciò chi vorrà portarsi a casa Lorenzo Lucca dovrà sborsare 20 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza viola (anche in seguito ai 15 più bonus investiti per Kean). L’arrivo del giovane attaccante a Firenze è quindi ad una cessione: quella di Mbala Nzola. Lo scrive il Corriere dello Sport.